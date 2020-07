F1 2020, GP di Stiria: gli orari TV di Sky e TV8 del secondo round in Austria

Il Mondiale di F1 2020 prosegue questa settimana con un secondo round sul circuito del Red Bull Ring, dove andrà in scena il Gran Premio di Stiria

A una sola settimana di distanza dal primo appuntamento, il circuito del Red Bull Ring è pronto a concedere il bis e ad ospitare la seconda tappa del Mondiale di F1 2020. Per garantire una stagione il più possibile vicina al numero di 22 round inizialmente previsti prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus, FIA e Liberty Media hanno scelto di creare dei nuovi Gran Premi “back-to-back”, nominati in maniera differente ma da disputarsi sullo stesso circuito della settimana precedente.

Ecco perchè, questo fine settimana, si accenderanno i riflettori del GP di Stiria, al via nuovamente sulla pista austriaca ubicata nella regione, appunto, della Stiria e, per la precisione, nella località di Spielberg bei Knittelfeld. Una seconda tappa in cui la Ferrari cercherà di rifarsi dopo la “mezza batosta” dello scorso weekend, in cui il solo Charles Leclerc è stato capace di portare a casa un risultato degno di nota grazie al secondo posto sotto la bandiera a scacchi dietro alla Mercedes di Valtteri Bottas.

Sebastian Vettel, quindi, avrà la possibilità di rifarsi, allo stesso modo di Lewis Hamilton, che nel GP d’Austria andato in scena sette giorni fa ha chiuso al quarto posto dietro alla McLaren di Lando Norris per una penalità di cinque secondi ottenuta per il contatto con la Red Bull di Alexander Albon. Tempo di rivincita anche per Max Verstappen, costretto al ritiro per problemi alla sua monoposto e pronto, nuovamente, a dare battaglia al duo della Mercedes, sicuramente il più competitivo, finora, sui 4.318 metri del Red Bull Ring.

GLI ORARI TV DI SKY E TV8

Venerdì 10 Luglio

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 11 Luglio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (differita su TV8 alle 18:00)

Domenica 12 Luglio

15.10 Gara (differita su TV8 alle 18:00)