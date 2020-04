F1 2020: GP Francia annullato e Silverstone a porte chiuse, ma c’è il piano per la ripartenza

Le ultime novità dal mondo della Formula 1 riportano la cancellazione della gara al Paul Ricard e la volontà di disputare il GP di Gran Bretagna a porte chiuse, subito dopo la possibile ripartenza in Austria

Mentre il mondo sta continuando a lottare contro la pandemia Coronavirus, il mondo della Formula 1 sta preparando il terreno per la ripresa delle proprie attività: dopo lo sconvolgimento del calendario attuale, il Circus iridato ha preso una prima decisione di annullare anche il GP di Francia, che avrebbe dovuto prendere il via nel weekend del 28 giugno sul circuito del Paul Ricard. Un’altra, importante, defezione, voluta in concerto con il governo francese che, in via preventiva, ha vietato tutti i grandi eventi fino alla metà di luglio, ponendo di fatto la parola fine alla possibilità di vedere le monoposto di F1 finalmente in pista dopo i test pre-stagionali di Barcellona.

Nonostante ciò, l’intenzione del Grande Circo della Velocità è quella di ripartire al più presto, a partire dal mese di luglio. Parola di Chase Carey, CEO di Liberty Media: “Il nostro obiettivo è iniziare la stagione in Europa a partire dall’estate, sfruttando anche i mesi di agosto e settembre, con la prima gara che si svolgerà in Austria dal 3 al 5 luglio. I mesi di settembre, ottobre e novembre ci vedranno correre in Eurasia (a Sochi e a Baku), Asia e America, concludendo la stagione in Bahrain prima del tradizionale finale ad Abu Dhabi, che quest’anno sarà posticipato a dicembre. L’idea è completare tra le 15 e 18 gare“.

Questa è, a tutti gli effetti, la nuova bozza del calendario del Mondiale di F1 2020, che di conseguenza nella situazione attuale dovrebbe scattare nel weekend 3-5 luglio con il GP di Austria, sul circuito del Red Bull Ring. Su questa pista si potrebbero disputare addirittura due gare consecutive, con il secondo Gran Premio previsto per la settimana successiva, prima di proseguire con il GP di Gran Bretagna a Silverstone, che invece è stato ufficialmente annunciato a porte chiuse.

Tutto, ovviamente, potrebbe essere soggetto a cambiamenti, a seconda di come andranno le cose in questi mesi: “I nostri piani potranno cambiare, poiché abbiamo ancora molte questioni da affrontare e tutti noi siamo soggetti alle incognite legate al COVID-19 – ha puntualizzato Chase Carey – Tutti noi vogliamo che il mondo possa tornare alla normalità, ma sappiamo che il percorso da fare dovrà essere svolto nella maniera più giusta e sicura. Non vediamo l’ora di fare la nostra parte“.