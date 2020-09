F1 2020: il video onboard di Hamilton al Mugello per il GP di Toscana

Come si affronta l'Autodromo del Mugello al volante di una Formula 1 moderna? Ecco il video onboard di Lewis Hamilton e della Mercedes W11, che ha fermato il cronometro sull'1'15''144

Manca pochissimo all’appuntamento che tutti gli appassionati di Formula 1 stanno aspettando da mesi: tra poche ore il Gran Premio di Toscana Ferrari 1000 spegnerà i semafori rossi sulla griglia di partenza, dando vita a un evento davvero unico nel suo genere. Fino ad oggi, infatti, la pista toscana era stata sfruttata dalla massima serie automobilistica solamente per alcuni test e niente di più, mentre quest’anno, complice l’emergenza Coronavirus, FIA e Liberty Media hanno deciso di aprirsi al nuovo e sperimentare idee innovative con le quali arricchire un Campionato che, altrimenti, avrebbe portato davvero poche novità.

I 5.245 metri del Mugello, già particolarmente veloci per i prototipi della MotoGP, hanno messo a dura prova le monoposto del Circus iridato, dando vita a delle qualifiche entusiasmanti che ieri hanno permesso a Lewis Hamilton di centrare la sua 95esima pole position in carriera. Con il cronometro stoppato sull’1’15”144, il Re Nero della Mercedes ha toccato punte di 5.6 G in alcuni settori del tracciato toscano, tra cui figura la sezione Casanova-Savelli e quella delle due Arrabbiate. Volete rendervi conto di cosa vuol dire portare al limite una F1 su questa pista? Allora non perdetevi il video onboard qua sotto!