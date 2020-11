F1 2020: Lewis Hamilton conquista il settimo Titolo Mondiale in Turchia

Nello scorso fine settimana il circuito di Istanbul Park ha incoronato il britannico della Mercedes Campione del Mondo per la settima volta, un risultato che lo pone alla pari di Michael Schumacher

Sette volte Lewis Hamilton: il Capitano della Mercedes non ha fatto sconti nello scorso Gran Premio di Turchia, dove è stato protagonista di una sensazionale rimonta fino al gradino più alto del podio nonostante una partenza complicata dalle condizioni meteo avverse e da un contatto con Daniel Ricciardo, che lo aveva relegato in sesta posizione.

Per Lewis la svolta sull’Intercity Istanbul Park è arrivata con il passaggio dalle gomme full wet a quelle intermedie, grazie alle quali ha messo in luce il suo talento cristallino per una cavalcata trionfale verso la Hall of Fame della Formula 1. Nessun errore, neanche il più piccolo, gli ha impedito di transitare per primo sotto la bandiera a scacchi: un risultato che, di fatto, ha chiuso i giochi in ottica Mondiale e gli ha permesso di indossare sul podio la corona da Campione del Mondo per la settima volta in carriera.

In questo modo Hamilton ha eguagliato il record del grande Michael Schumacher, mettendo in mostra una classe di guida impareggiabile da parte dei suoi colleghi: complice anche la sua monoposto, una Mercedes W11 EQ Power+ costantemente una spanna sopra alle rivali che certifica il grande lavoro svolto dal reparto corse di Brackley.

La grande forza di Lewis, tuttavia, è anche mentale: il Campione britannico è stato in grado di raggiungere il suo attuale stato di forma solo grazie all’importante lavoro su se stesso cominciato al termine del 2016, quando fu battuto dal compagno di squadra Nico Rosberg, e che oggi sta pagando rendendolo il pilota più completo sulla griglia. Lo troveremo ancora in Formula 1 nel prossimo futuro? Anche se il rinnovo con la Mercedes è ancora da confermare, la sensazione è che Hamilton abbia ancora delle pagine di storia da scrivere in Formula 1.

“Mi sento come se avessi appena iniziato la mia carriera in Formula 1 – ha commentato Lewis al termine del GP di Turchia – Mi sento benissimo fisicamente e mentalmente, nonostante un 2020 difficile a causa della situazione globale influenzata dal Covid-19. Sono ancora concentrato e vorrei restare in Formula 1: quest’anno non sono mai uscito, sono sempre rimasto nella mia bolla, non ho fatto nulla di emozionante perché avevo un campionato da conquistare e non volevo correre rischi. Ma sento che ho ancora tanto da dare a questo sport”.