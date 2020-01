F1 2020: Robert Kubica sarà il terzo pilota del team Alfa Romeo Racing

Lasciata la Williams, Robert Kubica diventerà terzo pilota e test driver del team Alfa Romeo Racing nella prossima stagione 2020 di Formula 1

Il 2020 in casa Alfa Romeo é iniziato immediatamente con una ventata di novità. Al fianco della collaudata coppia Kimi Raikkonen – Antonio Giovinazzi, infatti, per la prossima stagione di Formula 1 arriverà anche un terzo pilota, che occuperà il ruolo di collaudatore d’eccezione.

Stiamo parlando di Robert Kubica, tornato nel Circus iridato giusto l’anno scorso al volante della Williams. Il polacco, dopo il divorzio con il team britannico, é pronto quindi ad iniziare una nuova avventura, portando in dote non solo la sua esperienza e il suo talento… ma anche uno sponsor particolarmente munifico per lo storico reparto corse gestito in svizzera dalla Sauber.

Kubica, infatti, porterà con sé la PKN ORLEN, azienda petrolifera polacca che diventerà, tra l’altro, il nuovo title sponsor del team svizzero, che modificherà quindi il suo nome in Alfa Romeo Racing Orlen. A tal proposito, ecco le parole del team principal Frederic Vasseur: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Robert nel nostro team, non vediamo l’ora di lavorare con lui. È un pilota che non ha bisogno di presentazioni, uno dei più brillanti della sua generazione, emblema stesso del vero significato di determinazione”.

Kubica, in realtà, ha già corso in passato assieme agli uomini della Sauber, per la precisione nel periodo in cui le monoposto elvetiche erano dotate di motori BMW. Nel 2008, in aggiunta, il pilota polacco aveva raggiunto il suo unico successo iridato nel GP del Canada, su quel circuito di Montreal che l’anno precedente lo aveva visto protagonista di un terribile incidente dal quale era uscito miracolosamente illeso.

Per lui tornare a collaborare con i suoi vecchi colleghi, quindi, si tratta di un vero onore: “Sono veramente contento di cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera raggiungendo il team Alfa Romeo Racing Orlen. Questa squadra occupa un posto speciale nel mio cuore e sono lieto di tornare a lavorare con volti che erano già qui nel mio primo periodo a Hinwil. Il tempo e le circostanze sono ovviamente differenti, ma sono convinto che ritroverò la stessa determinazione e fame di successi. Il mio obiettivo è di aiutare la Alfa Romeo Racing Orlen a fare il prossimo passo in avanti.”