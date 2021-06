F1 2021, GP di Francia: gli orari TV Sky e TV8 del Paul Ricard

Il Mondiale di F1 2021 è pronto a dare spettacolo con la prossima tappa prevista dal calendario iridato, il Gran Premio di Francia sul circuito del Paul Ricard

Dopo la spettacolare gara in quel di Baku, che ha riservato agli appassionati un doppio colpo di scena caratterizzato dal ritiro di Max Verstappen e dall’errore in prima curva alla ripartenza di Lewis Hamilton, il Mondiale di F1 2021 è pronto a tornare nuovamente in pista con il prossimo appuntamento del calendario in corso. Questo fine settimana, infatti, le monoposto più veloci del mondo daranno spettacolo sul circuito del Paul Ricard, sede di quel Gran Premio di Francia che nella stagione scorsa è stato annullato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per via del rocambolesco finale in quel dell’Azerbaijan, la Classifica Piloti è rimasta praticamente congelata alla precedente tappa di Montecarlo, con l’asso della Red Bull in testa al Campionato per soli quattro punti sul Campione del Mondo in carica che corre per la Mercedes. Terzo in grande recupero, grazie alla vittoria azera, è invece il messicano Sergio Perez, che ora deve difendere la posizione da Lando Norris e dal nostro Charles Leclerc, bravissimo a centrare la pole position a Baku ma poi ancora in balia di una Ferrari non così potente come le migliori monoposto in griglia.

Con questa situazione la gara francese del Paul Ricard si preannuncia davvero ricca di azione: il “Re Nero” Hamilton vorrà far valere i due successi conquistati su questo circuito nel 2018 e nel 2019, mentre il rivale Verstappen dovrà sfruttare al massimo il potenziale a propria disposizione per non far avvicinare nemmeno di un metro la Freccia tedesca numero 44. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo vivendo il fine settimana del Gran Premio di Francia, trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI FRANCIA

Venerdì 18 giugno



11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 19 giugno

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (TV8 dalle 19:00)

Domenica 20 giugno – 15:00 Gara (TV8 dalle 18:00)