F1 2021, GP di Gran Bretagna: gli orari TV Sky e TV8 di Silverstone

Il Mondiale di F1 2021 è pronto a tornare sotto i riflettori con il Gran Premio di Gran Bretagna, il primo della storia a proporre il formato della "Sprint Qualifying"

A due settimane di distanza dalla terza vittoria consecutiva di Max Verstappen, centrata sul circuito austriaco del Red Bull Ring, il Mondiale di Formula 1 2021 è pronto a far cantare nuovamente i motori per la prossima tappa del calendario iridato. Questo fine settimana, infatti, le monoposto più veloci del mondo scenderanno in pista sulla pista di Silverstone, sede storica del Gran Premio di Gran Bretagna che quest’anno farà da pioniere per il debutto dell’innovativo format della “Sprint Qualifying“.

Di cosa si tratta? Di un’interessante novità introdotta da Liberty Media per alimentare ancora di più lo spettacolo e caratterizzata da un weekend di gara in cui le tradizionali qualifiche composte da Q1, Q2 e Q3 scatteranno nella giornata di venerdì e serviranno per definire la griglia di partenza, appunto, della Sprint Qualifying Race, un GP aggiuntivo a distanza ridotta previsto per sabato che garantirà ai primi tre classificati dei punti in più sul totale del weekend.

L’ordine di arrivo di questa gara definirà poi la line-up del Gran Premio vero e proprio di domenica pomeriggio, che sarà come al solito trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport assieme a tutte le sessioni precedenti. Il canale TV8 del digitale terrestre, invece, coprirà il fine settimana di Silverstone in differita, sia per quanto riguarda la Sprint Qualifying Race che la gara finale.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA

Venerdì 16 luglio



15.30-16.30 Prove libere 1

19.00-20.00 Qualifiche

Sabato 17 luglio

13.00-14.00 Prove libere 2

17.30-18.00 Sprint Qualifying Race (TV8 dalle 18:30)

Domenica 18 luglio – 16:00 Gara (TV8 dalle 18:00)