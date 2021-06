F1 2021, GP di Stiria: gli orari TV Sky e TV8

Dopo la Francia il Mondiale di F1 2021 si sposta in Austria per il primo GP sul circuito del Red Bull Ring: il Gran Premio di Stiria

Nello scorso GP di Francia il Mondiale di F1 2021 ha dato vita a un appassionante sfida tra i due maggiori pretendenti al Titolo iridato: tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, alla fine, ha vinto il pilota della Red Bull con un sorpasso al penultimo giro grazie al quale ora l’olandese può vantare ben ventidue punti di vantaggio sul rivale britannico della Mercedes.

Sicuramente un bel margine da amministrare, che però verrà messo subito alla prova con il primo dei due appuntamenti del Red Bull Ring: in questo fine settimana, infatti, le monoposto più veloci del mondo torneranno subito in pista nel Gran Premio di Stiria, che verrà trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre. Che la lotta mondiale continui senza esclusione di colpi!

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI STIRIA

Venerdì 25 giugno



11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 26 giugno

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (TV8 dalle 18:30)

Domenica 27 giugno – 15:00 Gara (TV8 dalle 19:30)