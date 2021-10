F1 2021, GP di Turchia: gli orari Tv Sky e TV8 dell’Istanbul Park

La sfida iridata tra Hamilton e Verstappen proseguirà questo fine settimana con il GP di Turchia sull'Istanbul Park

Il Mondiale di F1 2021 si sta facendo sempre più avvincente e imprevedibile: dopo il finale nella ghiaia di Monza, nello scorso appuntamento in Russia il Circus iridato ha premiato la bravura di Lewis Hamilton che, sotto la bandiera a scacchi, ha preceduto il rivale Max Verstappen partito dal fondo dello schieramento.

Il capitano della Red Bull, tuttavia, ha mantenuto un vantaggio di due punti sull’inglese della Mercedes, che verrà messo alla prova nell’imminente tappa del Gran Premio di Turchia: questo round andrà in scena come l’anno scorso sul circuito dell’Istanbul Park e verrà trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport F1, mentre sarà replicato in differita dal canale TV8 del digitale terrestre. Qua sotto gli orari per seguire il weekend di gara: chi vincerà?

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI TURCHIA

Venerdì 8 ottobre



10.30-11.30 Prove libere 1

14.00-15.00 Prove libere 2

Sabato 9 ottobre

11.00-12.00 Prove libere 3

14.00-15.00 Qualifiche (TV8 dalle 19:00)

Domenica 10 ottobre – 14:00 Gara (TV8 dalle 17:00)