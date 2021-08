F1 2021, GP d’Olanda: gli orari Tv Sky e TV8 di Zandvoort

A soli sette giorni dal GP del Belgio, il Mondiale di F1 2021 si sposta in Olanda per la "prima volta" sul circuito di Zandvoort

La Formula 1 non si ferma e, dopo il Belgio, è pronta a trasferirsi immediatamente nella vicina Olanda: questo fine settimana, infatti, le monoposto più veloci del mondo daranno nuovamente spettacolo e lo faranno sull’inedito circuito di Zandvoort, che avrebbe dovuto debuttare già l’anno scorso… se la pandemia da Coronavirus non avesse messo il bastone tra le ruote annullando l’evento.

A trentasei anni dall’ultima gara disputata, questa pista è stata ammodernata in diversi punti cruciali per permettere alle vetture attuali di effettuare sorpassi e controsorpassi. La battaglia tra Lewis Hamilton e Max Verstappen entrerà finalmente nel vivo? Lo scopriremo questa domenica, quando il Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’OLANDA

Venerdì 3 settembre



11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 4 settembre

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (TV8 dalle 18:30)

Domenica 5 settembre – 15:00 Gara (TV8 dalle 18:00)