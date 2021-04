F1 2021, GP Portogallo: gli orari TV Sky e TV8 di Portimao

La terza tappa del Mondiale di F1 2021 si accenderà sul sali-scendi di Portimao nella regione dell'Algarve, sede del Gran Premio del Portogallo

A quattordici giorni di distanza dal bellissimo GP dell’Emilia-Romagna, il Mondiale di Formula 1 2021 è pronto ad accendere nuovamente i motori e lo farà questo fine settimana trasferendosi… nella regione dell’Algarve. Non la conoscete? E’ dove si è già tenuta la gara della MotoGP, su quel circuito di Portimao contraddistinto da un layout “sali-scendi” che sembra molto simile alle montagne russe dove presto le monoposto più veloci del mondo daranno vita al Gran Premio del Portogallo.

Una gara che negli anni ’80 e negli anni ’90 si disputava sulla pista dell’Estoril, sostituita a partire dall’edizione 2020 con l’Autodromo Internazionale dell’Algarve dove Lewis Hamilton, proprio l’anno scorso, si era preso pole position, vittoria e giro veloce in gara. Un dominio praticamente incontrastato quello del britannico della Mercedes, che invece a Imola due settimane fa è arrivato all’errore spianando la strada alla prima vittoria del 2021 dell’olandese Max Verstappen.

Ora i due sono separati in classifica da un solo punto e questo significa che la lotta per il Titolo Mondiale sarà più accesa che mai in quel di Portimao. Alle loro spalle il giovane Lando Norris proverà a inserirsi nella battaglia, portandosi dietro la Ferrari di un Charles Leclerc che, sempre nella cornice di Imola, si è dovuto accontentare del quarto posto sotto la bandiera a scacchi. Il Portogallo porterà finalmente fortuna al Cavallino Rampante? Lo scopriremo in questo fine settimana, che verrà coperto come al solito in diretta dalla piattaforma Sky Sport e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO

Venerdì 30 aprile



12.30-13.30 Prove libere 1

16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 1 maggio

13.00-14.00 Prove libere 3

16.00-17.00 Qualifiche (differita dalle 19:00 su TV8)

Domenica 2 maggio – 16.00 Gara (differita dalle 18:00 su TV8)