F1 2021: il nuovo videogioco è disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox

Il nuovo capitolo di corse del Mondiale di F1 2021 è disponibile su console Sony PS4, PS5, Microsoft Xbox e PC: ecco il trailer di lancio del videogioco

Il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna non ha solo messo in luce il talento di Lewis Hamilton e il nuovo format con la Sprint Qualifying Race, che per quest’anno sostituirà le classiche qualifiche del sabato in tre weekend di gara, ma è stata anche l’occasione per il debutto del nuovo videogioco ufficiale del Circus iridato. Stiamo parlando di F1 2021, che va a sostituire il precedente F1 2020 introducendo diverse novità sotto “al cofano” che lo renderanno ancora più completo e divertente agli occhi di tutti gli appassionati.

Disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC, il rinnovato F1 2021 introduce una nuova modalità Storia (chiamata Braking Point), l’estensione della modalità Carriera per due giocatori (che potranno correre nello stesso team oppure in scuderie diverse) e una fisica di gioco ancora più realistica, che ora è focalizzata sia sull’aspetto aerodinamico delle vetture che sul comportamento delle gomme durante ogni singolo stint di un Gran Premio.

Presenti all’appello, ovviamente, tutti i reparti corse del Campionato attuale assieme a quelli della serie cadetta Formula 2, nonchè tre nuovi circuiti in grado di arricchire la stagione in corso: quello di Portimao (in Portogallo), quello di Jeddah (in Arabia Saudita) e quello di Imola. Qua sotto il trailer di lancio: siete pronti a scaldare i motori e vestire i panni da pilota?