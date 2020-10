F1 2021, calendario da 23 tappe: mancano Imola, Portimao e il Mugello

FIA e Liberty Media hanno pubblicato la prima bozza del calendario che definirà il prossimo Mondiale di F1 2021, in partenza a Melbourne il 21 marzo e con il gran finale di Abu Dhabi il 21 novembre

Quello che vedremo questo fine settimana sarà, con tutta probabilità, l’unico Gran Premio dell’Emilia-Romagna della storia del Mondiale di Formula 1. Il motivo? E’ presto detto: la Federazione Internazionale dell’Automobile, assieme ai proprietari del Circus iridato, hanno diramato una prima bozza del calendario della prossima stagione, articolata in ben 23 appuntamenti prendendo in considerazione un ritorno alla normalità dopo l’emergenza Coronavirus.

Il problema? Che i Gran Premi “anomali” dell’attuale Campionato, vale a dire quelli del Mugello, di Portimao e di Imola, non sono presenti in lista: questo ci fa capire che molto probabilmente l’intenzione originaria di FIA e Liberty Media per il 2020 fosse quella di portare in scena uno spettacolo “diverso dal solito” vista la situazione che abbiamo e che stiamo tuttora affrontando… ma anche in un certo senso effimero, perchè avrebbe lasciato spazio alla solita “routine” una volta concluso il momento di eccezionalità di quest’anno.

La lista del calendario 2021, che potete trovare qua sotto priva di alcune tappe ancora in fase di conferma, comprende tutti quei Gran Premi che hanno ancora un contratto di validità con il mondo della Formula 1, la quale punta di nuovo verso l’estensione a livello globale di questo sport. In seguito alle tre giornate di test pre-stagionali a Barcellona, il prossimo Mondiale della massima serie automobilistica dovrebbe iniziare il 21 marzo a Melbourne, in Australia, per poi proseguire con i GP del Bahrain, della Cina e del Vietnam. L’esordio europeo dovrebbe avvenire in Spagna nella seconda settimana di maggio, mentre il tanto atteso GP d’Olanda a Zandvoort dovrebbe disputarsi tra il GP d’Italia a Monza (5 settembre) e quello del Belgio a Spa-Francorchamps (26 settembre).

Tra le altre novità subentrerà anche il Gran Premio dell’Arabia Saudita di metà novembre sul nuovissimo Jeddah International Street Circuit… anche se lascia una certa amarezza non vedere in lista le new-entry che abbiamo potuto gustare in questa stagione. Nonostante le difficoltà, rivedere un GP al Mugello, a Portimao o sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola avrebbe sicuramente rinnovato la passione in tutti gli appassionati della Formula 1: in questo modo, invece, la volontà è quella di buttare alle ortiche tutti gli sforzi fatti fino ad oggi per tenere in piedi uno sport sempre più indirizzato verso il profitto che verso lo spettacolo in pista.

IL CALENDARIO (PROVVISORIO) DEL MONDIALE DI FORMULA 1 2021