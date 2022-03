F1 2022: disponibili i biglietti per il GP dell’Emilia-Romagna a Imola

Su TicketOne sono già disponibili all'acquisto i biglietti per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, in programma per il weekend del 22-24 aprile

Il Mondiale di F1 2022 è pronto ad accendere i motori e lo farà nel prossimo fine settimana del 18-20 marzo, quando è in programma la prima tappa del Campionato in Bahrain. Si preannuncia una stagione entusiasmante soprattutto per l’introduzione del nuovo regolamento con le monoposto ad “effetto suolo”, che gli appassionati italiani potranno gustarsi dal vivo quando, a un mese di distanza, il Circus iridato farà tappa sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La pista posizionata sulle rive del fiume Santerno accoglierà infatti per la prima volta a porte “aperte”, quindi con il pubblico, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna: si tratta di un’occasione davvero ghiotta per tornare a respirare l’aria di Formula 1 ed è per questo motivo che sul sito TicketOne sono già disponibili all’acquisto i biglietti per le singole giornate (compresa la Sprint Race del sabato e la gara di domenica) o per l’intero weekend.

I prezzi? Per il venerdì, quando si disputeranno prove libere e qualifiche, si parte da un minimo di 50 Euro (ridotto Under-12 da 25 Euro), mentre nelle giornate successive il listino richiede rispettivamente 120 e 180 Euro. Tutto dipende dal settore in cui si avrà intenzione di gustare l’azione in pista… ma se si vuole effettuare una trasferta completa all’insegna dei motori, il nostro consiglio è di puntare già da ora al “pacchetto weekend” in partenza da 245 Euro. A questo indirizzo trovate tutti i dettagli del caso.