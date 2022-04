F1 2022: disponibili i biglietti per il GP di Imola su TicketOne

Come accaduto per il Mugello, anche il Gran Premio di Imola di Formula 1 sarà a porte aperte, con posti disponibili anche sia in zona prato che tribuna

Dopo la splendida vittoria di Charles Leclerc in Australia, il Mondiale di F1 2022 è pronto a trasferirsi nel nostro Paese per la prima tappa tricolore della stagione: nel weekend del 22-24 aprile, infatti, il Circus iridato tornerà a dare spettacolo sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che dopo due anni di pandemia riaprirà le proprie porte al pubblico per garantire uno spettacolo ancora più entusiasmante, avvincente e ricco di colpi di scena.

Tutti gli appassionati che vogliono godersi al meglio l’azione in pista sulle rive del Santerno, quindi, non devono fare altro che collegarsi al sito ufficiale di TicketOne e prenotare il proprio posto, sia sulle classiche tribune che nelle zone prato presenti nei settori della curva Tosa e della curva Rivazza. L’evento sarà tra i più richiesti in assoluto, anche per il fatto che il sabato darà vita alla Sprint Race e lascerà spazio in tutto il weekend alle categorie minori della Formula 2 e della Formula 3, comunque molto apprezzate da tifosi e appassionati.

Uno sguardo ai prezzi? I biglietti possono essere acquistati sia in giornate singole che in “formula weekend“: le cifre in questo caso partono dai 50 Euro per il venerdì di libere salendo ad oltre 100 Euro per il sabato e a quasi 200 Euro per la gara principale di domenica, mentre se si prendono in considerazione gli abbonamenti bisogna per forza mettere in conto una spesa decisamente superiore. Più economici i posto delle zone prato, che partono da 50 Euro, così come quelli destinati all’ingresso “Circolare” che garantiscono l’accesso al circuito senza includere, però, la prenotazione di un posto a sedere.