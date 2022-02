F1 2022: Ferrari toglie i veli alla F1-75, la monoposto della riscossa

La Scuderia Ferrari ha presentato ufficialmente la nuova monoposto per il Mondiale di F1 2022: ora l'attenzione è rivolta ai test pre-stagionali di Barcellona

Il momento tanto atteso è arrivato: oggi alle ore 14:o0 la Scuderia Ferrari ha presentato ufficialmente la nuova monoposto con la quale tenterà di ritornare al vertice nel Mondiale di F1 2022 e che sarà portata in pista dai due titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il suo nome, come annunciato, è F1-75 e come potete vedere dalle immagini presenti in gallery richiama con la sua livrea (rossa con tocchi di nero sul fondo e sulle ali) vetture della tradizione storica della Casa di Maranello.

Gli appassionati saranno tornati con la mente ai tempi della “papera” di Nigel Mansell o delle successive Ferrari 641 e 643… rispetto alle quali però la F1-75 vuole differenziarsi per lo scopo con il quale è stata costruita: riportare in alto il Cavallino Rampante dopo diverse stagioni difficili e dopo un 2021 che, fortunatamente, l’ha vista ritornare terza forza nel Mondiale dietro alle imprendibili Mercedes e Red Bull.

La nuova Ferrari F1-75 è la monoposto della riscossa per la Casa di Maranello: le parole del team manager Mattia Binotto e dei due piloti ufficiali esprimono fiducia verso un progetto ambizioso e coraggioso, che ha cercato di spingere al massimo i margini di sviluppo dettati dal nuovo regolamento tecnico del prossimo Mondiale di Formula 1.

“È stato il lavoro di squadra a far nascere questa vettura, una squadra che ha investito ogni risorsa su questa macchina – ha commentato Mattia Binotto durante la presentazione – Definirei questa Ferrari “coraggiosa”. Siamo consapevoli delle alte aspettative e non vediamo l’ora di scendere in pista per misurarci con i nostri avversari. Il nostro auspicio è quello che la F1-75 diventi la monoposto che possa renderci orgogliosi della Ferrari“.