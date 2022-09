F1 2022, GP di Singapore: gli orari Tv Sky e TV8 di Marina Bay

Il Mondiale di F1 2022 torna a dare spettacolo con la prossima tappa prevista dal calendario, il Gran Premio di Singapore

Dopo due anni di assenza dal calendario causa Covid, il Mondiale di F1 2022 ritorna a far tappa questo fine settimana a Singapore: il Gran Premio locale si disputa dal 2008 sul circuito Marina Bay in notturna e quest’anno metterà sul piatto di Max Verstappen la prima opportunità di centrare il suo secondo Titolo Mondiale in carriera.

L’olandese della Red Bull, in realtà, non ha mai vinto su questa pista e ciò rappresenterà una variabile che potrà andare a favore della Ferrari, la quale ha centrato proprio l’ultimo successo nel 2019 con il tedesco Sebastian Vettel. Attenzione anche alla Mercedes, che con Lewis Hamilton potrebbe dire la sua e scombussolare la situazione: il Gran Premio di Singapore sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport F1 (207) e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI SINGAPORE

Venerdì 30 settembre

12.00-13.00 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 1 ottobre

12.00-13.00 Prove libere 3

15:00-16.00 – Qualifiche (differita dalle 18:30 su TV8)

Domenica 2 ottobre – 14:00 Gara (differita dalle 18:00 su TV8)