F1 2022: online il trailer del nuovo videogioco, in uscita il 1° luglio

Codemasters ed Electronic Arts hanno ufficializzato l'uscita del prossimo videogioco ufficiale del Mondiale di Formula 1, che riprodurrà le novità della stagione 2022

La stagione 2022 del Mondiale di F1 è iniziata non solo nel segno della Scuderia Ferrari… ma anche con un’indole differente dagli scorsi Campionati che la sta rendendo decisamente più avvincente agli occhi di tutti gli appassionati. Le nuove monoposto ad “effetto suolo” sembrano molto più competitive e divertenti da guidare, un’impressione che – come ogni anno – troverà conferma quando uscirà il prossimo videogioco ufficiale del Circus iridato, chiamato F1 2022 e pronto a solcare i circuiti virtuali di tutto il mondo nella giornata dell’1 Luglio.

L’annuncio è arrivato negli scorsi giorni da parte di Codemasters ed Electronic Arts, due colossi del gaming che, per l’occasione, hanno anche specificato gran parte delle novità che renderanno unico questo capitolo di corse. La più importante, ovviamente, sono le vetture modellate dal nuovo regolamento tecnico, a cui seguirà il rivisitato weekend di gara comprensivo di gare Sprint e un calendario più ricco che mai grazie alla presenza dell’inedito circuito del Gran Premio di Miami.

Entrando un po’ più nello specifico, le giornate di gara potranno essere vissute nelle due modalità differenti “Immersive” e “Broadcast” che, in maniera diversa l’una dall’altra, andranno a influenzare il giro di formazione, il momento di entrata della safety-car e le fasi di pit-stop. Presente all’appello anche un’intelligenza artificiale più realistica ed efficace, capace di rendere esaltante tutti i livelli di difficoltà, così come le modalità “La mia squadra”, “Carriera”, “Multiplayer” e “F1 Life” – con quest’ultima che offre agli appassionati di collezionare diversi elementi di gioco tipici del mondo della Formula 1.

“Non vediamo l’ora di accogliere i nostri giocatori nella nuova era della Formula 1 – ha commentato Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters – Stando al passo con i cambiamenti del mondo reale, abbiamo aggiornato la fisica per adattarla alle nuove regole aerodinamiche e rielaborato il modello degli pneumatici, rendendo l’esperienza di guida più fedele alla realtà. Con circuiti nuovi e aggiornati, Adaptive AI, F1 Life e opzioni di gioco ampliate, non c’è mai stato un momento migliore per i giocatori di vivere la vita di un pilota di F1“.