F1 2023: la nuova Ferrari sarà presentata il 14 febbraio

La nuova Rossa da Formula 1, codice di progetto 675, sarà ufficialmente svelata il giorno di San Valentino

Siete pronti ad innamorarvi? Così recita il post su Twitter pubblicato dalla Scuderia Ferrari negli scorsi giorni, facente riferimento alla presentazione della nuova monoposto che correrà nel Mondiale di F1 2023. La Rossa che oggi è conosciuta solo con il suo codice di progetto, 675, sarà infatti svelata il 14 febbraio 2023, il giorno successivo a quello previsto per la nuova Aston Martin.

“Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia: la monoposto Ferrari per la stagione 2023 verrà infatti svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati – recita il comunicato stampa ufficiale – Numero di progetto 675, la nuova vettura prenderà parte alla 73^ edizione del campionato del mondo di Formula 1 e sarà affidata ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz, al terzo anno da compagni di squadra“.