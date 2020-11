F1: nella stagione 2021 arriva il Gran Premio dell’Arabia Saudita

Il Mondiale di F1 2021 potrà contare su un nuovo GP all'interno del suo calendario: l'Arabia Saudita entra ufficialmente nel Circus iridato con l'appuntamento di novembre sul circuito cittadino di Jeddah

Nell’attesa dell’uscita di una prima bozza ufficiale del calendario della prossima stagione, il Mondiale di Formula 1 2021 può già vantarsi di offrire un nuovo appuntamento per tutti gli appassionati: grazie alla firma di un accordo pluriennale, l’Arabia Saudita sarà parte integrante del prossimo Campionato grazie al locale Gran Premio sul circuito cittadino di Jeddah. L’accordo prevede che questa gara andrà a definire l’ultima parte della stagione disputandosi a novembre e in notturna, proprio come accade per il GP di Singapore e per quello di Abu Dhabi, che come al solito chiuderà il sipario sulla pista di Yas Marina.

A comunicarlo è stato il Ministero dello Sport dell’Arabia Saudita, che ha l’obiettivo di rafforzare il calendario sportivo del Paese come parte del programma Vision 2030 volto ad aiutare a ispirare la propria popolazione attraverso lo sport: “La storia si compirà nel 2021, quando uno dei più grandi eventi sportivi del mondo arriverà a Jeddah per il primo GP dell’Arabia Saudita di Formula 1 – recita la press release ufficiale – La gara del prossimo novembre vedrà in pista i migliori piloti e costruttori, in una spettacolare gara tra le strade di Jeddah che si terrà in notturna. La corsa partirà e finirà sulle Corniche, che corre lungo le rive del Mar Rosso, offrendo uno splendido sfondo costiero per un intero weekend di sport motoristici dal vivo, intrattenimento e cultura che conquisteranno la seconda città più grande dell’Arabia Saudita“.

Molto soddisfatto anche Chase Carey, amministratore delegato della Formula 1: “Siamo molto contenti di portare la Formula 1 a correre in Arabia Saudita nella stagione 2021: quella parte del mondo è molto importante per la Formula 1 perché il 70% della popolazione è al di sotto dei 30 anni. Siamo molto felici di portare il Circus in una nazione strategica dal punto di vista della raccolta di nuovi fan“.