Formula 1 GP Canada 2019, orari TV Sky F1 e TV8

La Formula 1 sbarca in Canada sul circuito di Montréal per il Gran Premio locale. La settiman gara del Mondiale 2019 vede favorite le Mercedes, attuali dominatrici delle classifiche piloti e costruttori

Dopo Montecarlo, il Circus della F1 si sposta in Canada per il Gran Premio di Montréal, settima prova del Mondiale 2019 di Formula 1. Si corre sul Circuit Gilles Villeneuve, un tracciato che sorge sull’isola di Notre-Dame. Dunque, dopo Monaco, arriva un altro circuito cittadino, caratterizzato questa volta da lunghi rettifili e da brusche decelerazioni che permettono di affrontare a bassa velocità le curve seguenti.

Il circuito Gilles Villeneuve ha un asfalto piuttosto liscio che, con il procedere del weekend di gara, risulta mano a mano sempre più gommato. L’impianto frenante viene messo a dura prova e per l’occasione Pirelli ha deciso di utilizzare mescole tenere come la C3, la C4 e la C5. In pratica, gli stessi pneumatici utilizzati anche per il Gran Premio di Montecarlo. Nel 2018 la gara canadese fu vinta da Sebastian Vettel su Ferrari e la speranza dei tifosi del Cavallino è che Seb possa bissare il successo e portare la SF90 sul gradino più alto del podio per la prima volta quest’anno.

Il GP del Canada si svolge su 70 giri della lunghezza di 4,361 km. Il record della pista risale al 2004, quando Rubens Barrichello su Ferrari F2004 fece registrare il tempo di 1’13″622.

Ecco gli orari per seguire il weekend di gara in Canada

Venerdì 7 giugno

Prove libere 1: 16.00-17:30 – diretta su Sky SportF1 HD

Prove libere 2: 20.00-21:30 – diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 8 giugno

Prove libere 3: 17:00-18:00 – diretta su Sky SportF1 HD

Qualifiche: 20:00-21:00 – diretta su Sky SportF1 HD

ore 21:30 – differita su TV8

Domenica 9 giugno

Gran Premio: ore 20:10 – diretta su Sky SportF1 HD

ore 21:30 – differita su TV8