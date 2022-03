Formula E 2022, ePrix di Roma: la gara italiana torna a porte aperte

La tappa italiana del Mondiale di Formula E 2022 accoglie di nuovo il 100% della capienza del pubblico: sono già disponibili i biglietti sul portale TicketOne

Il Mondiale di Formula E 2022 è pronto ad accendere i motori con la prima tappa europea prevista dal calendario: sono già iniziati infatti i preparativi per l’ePrix di Roma, che dopo due anni di pandemia torna ad accogliere il pubblico facendo diventare l’evento “a porte aperte”. La gara potrà essere gustata dalla Green Arena, dall’area prato nella zona dell’EUR oppure dai vari grandi schermi predisposti dall’organizzazione, previo accesso alle strutture con Green Pass base.

Per garantire la massima partecipazione a tutti gli appassionati, sono già disponibili all’acquisto i biglietti sul portale TicketOne: i prezzi variano dai 72 Euro per le tribune ai 29 Euro per la Green Arena, con speciali riduzioni per gli Under 16 e pacchetti complessivi per coloro che vogliono vivere l’adrenalina della Formula E nell’intero fine settimana.

Tra le novità di quest’anno, i possessori di un biglietto potranno anche accedere all’Allianz E-Village per apprezzare attività destinate a tutta la famiglia, tra cui un’area gastronomica, un’area gaming dove utilizzare i simulatori di guida e una zona dove incontrare i piloti per le sessioni di autografi. Dulcis in fundo l’avvio del programma “Legacy” di collaborazione con Roma Capitale e con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda assieme a quello in partnership con l’Associazione “Ripartiamo dall’EUR”, che prevede la donazione di cinque defibrillatori in consegna per i commissari di gara.

“Siamo molto entusiasti di poter finalmente ospitare di nuovo il pubblico dopo tre anni di assenza. Il calore e l’entusiasmo dei tifosi sono quello che rende speciale l’evento – ha commentato Margot McMillen, Direttrice dell’Evento di Formula E a Roma – Il Rome E-Prix sarà un’occasione per festeggiare insieme la fine dello stato di emergenza e ritornare in sicurezza agli eventi, confermandosi come il circuito cittadino più entusiasmante di tutto il calendario“.