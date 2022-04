Formula E, ePrix di Roma 2022: gli orari Tv della tappa italiana

Il Campionato delle monoposto elettriche è pronto a sbarcare nel quartiere capitolino dell'Eur: ecco tutte le informazioni per seguire le gare del 9-10 aprile

Tutto è ormai pronto per uno degli eventi del motorsport più attesi d’Italia: no, non stiamo parlando della tappa di Monza del Mondiale di F1, ma di quella di Roma del Campionato di Formula E 2022, che come vi abbiamo anticipato aprirà finalmente le tribune al 100% del pubblico dopo due anni di difficoltà e restrizioni causate dall’emergenza Coronavirus. L’ePrix di Roma accenderà i motori del quartiere capitolino dell’Eur, dove i migliori piloti della serie (tra cui il nostro Antonio Giovinazzi con i colori del team Dragon/Penske Autosport) si sfideranno per centrare la vittoria sia nella giornata di sabato 9 aprile che in quella successiva di domenica 10 aprile.

Come già affermato, l’ePrix di Roma del Mondiale di Formula E 2022 potrà essere (finalmente) gustato dal vivo acquistando i relativi biglietti sul sito ufficiale di TicketOne: prezzi a partire da 29 Euro per chi vuole accedere alla Green Arena, che salgono a 72 fino a 132 Euro per coloro che, invece, vogliono tifare il loro pilota preferito dalle tribune della Capitale.

Molto interessante anche l‘iniziativa “Locals on Track”, che permetterà a tutti gli appassionati di toccare da vicino il circuito cittadino di Roma attraverso un track-walk nel pomeriggio di venerdì 8 aprile, nello specifico dalle 18 alle 19 per tutti coloro con età maggiore a 12 anni. Per chi ama il simracing, invece, sarà allestita una speciale Allianz E-Village arena, con tanto di simulatori professionali con i quali sfidarsi per ottenere premi davvero esclusivi.

Per quanto riguarda la copertura mediatica, infine, l’ePrix di Roma del Mondiale di Formula E 2022 sarà trasmesso integralmente sulla piattaforma streaming del sito ufficiale dell’organizzatore, sull’app dedicata e su tutte le pagine social (Facebook, Twitter e Instagram). In TV, invece, ci penseranno Italia Uno e i canali Sky Sport Action e Sky Sport Uno a farci divertire: qua di seguito il time-table ufficiale!

Sabato 9 aprile

7:15-7:45 Prove Libere 1

9:00-9:30 Prove Libere 2

10:40-11:55 Qualifiche 1

15:00-16:00 Gara 1

Domenica 10 aprile

8:30-9:00 Prove Libere 3

10:40-11:55 Qualifiche 2

15:00-16:00 Gara 2