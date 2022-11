Francesco Bagnaia è Campione del Mondo MotoGP con la Ducati!

Nell'ultima gara della stagione a Valencia, "Pecco" ha riportato sul tetto del mondo la Casa di Borgo Panigale conquistando il Titolo Piloti MotoGP 2022

Alla fine “Pecco” ce l’ha fatta! Nell’ultima gara della stagione del Mondiale di MotoGP 2022, il Gran Premio di Valencia, il nostro Francesco Bagnaia ha coronato il sogno di tutti gli appassionati della Ducati: vincere da pilota italiano il Titolo Piloti nella massima serie motociclistica su moto italiana, a distanza di cinquant’anni dall’ultima impresa del mitico Giacomo Agostini su MV Agusta datata 1972.

Grazie all’ottavo posto sotto la bandiera a scacchi, ben gestito e controllato durante tutti i 27 giri di gara, Bagnaia ha messo al sicuro il vantaggio precedentemente accumulato sul rivale Fabio Quartararo, quarto al traguardo ma mai veramente in grado di vincere la corsa ai danni del trio capitanato da Alex Rins (Suzuki) e seguito dalla KTM di Brad Binder e dalla Ducati Pramac di Jorge Martin. Il successo del pilota di Chivasso è arrivato a distanza di 13 anni dal Mondiale 2009 di Valentino Rossi e dopo ben 15 anni di astinenza da quel 2007 in cui l’australiano Casey Stoner portò per la prima volta la Desmosedici sul tetto del mondo. Si tratta di una vittoria importantissima che rilancia definitivamente la Casa di Borgo Panigale in MotoGP: complimenti Pecco, sei Campione del Mondo della MotoGP!