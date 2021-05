Moto GP – Rossi: “Fra un mese deciderò il mio futuro”

Il pilota: "Non sarà una decisione solo mia, dovrò parlare anche col team Petronas e con Yamaha per comprendere quali siano i loro programmi per il prossimo anno e poi decideremo"

Quale sarà il futuro di Valentino Rossi? Il numero 46 si è legato, solo pochi mesi fa, al team Petronas ma la notizia dell’arrivo, l’anno prossimo, di una squadra ufficiale da lui gestita ha portato molti a pensare che il ritiro sia più vicino del previsto. Rossi si appresta a vivere un weekend di forti emozioni come quelle del Mugello (anche senza pubblico) e a scaldare ulteriormente l’ambiente sono arrivate le parole dello stesso pilota.

Valentino Rossi tra presente e futuro

Dichiarazioni non banali come, come nello stile di Rossi e che aprono scenari nuovi:”Affronteremo quatto gare in cinque settimane dopo di che, con l’annullamento del Gp di Finlandia, avremo un mese di pausa e sicuramente in quel periodo tutti cominceranno a pensare al 2022 – ha detto Valentino -. Anch’io in quel periodo penserò al mio futuro, ma non sarà una decisione solo mia, dovrò parlare anche col team Petronas e con Yamaha per comprendere quali siano i loro programmi per il prossimo anno e poi decideremo. Senza dubbio, queste quattro gare saranno molto importanti“.

Ai microfoni di Sky, il Dottore ha messo alcune puntini sulle “i” anche sul Team VR46 che nascerà tra poco: “In questo momento sono un pilota e non vorrei parlare troppo del team VR46, ci sono persone che si occupano di questo. Nella vita comunque si dice mai dire mai e io non avrei mai pensato di fondare un team mio, ma invece alla fine l’ho fatto. Sicuramente darò il mio supporto al team, ma a me piace fare il pilota, vorrei continuare magari guidando le macchine. In realtà a me non piace lavorare. Quindi non contate su di me, perché mi sa che ci sarà da lavorare con il team VR46. Darò comunque il mio contributo, ma con calma, magari il pomeriggio“.