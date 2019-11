Karting: il ferrarista Charles Leclerc fonda un team di go-kart con BirelART

Il pilota della Ferrari in Formula 1 Charles Leclerc ha deciso di lanciare un team di go-kart tutto suo, in collaborazione con la milanese BirelART

Molti piloti arrivati in Formula 1 hanno iniziato la loro avventura nel motorsport con i go-kart: Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso… e anche Charles Leclerc: oggi lo conosciamo tutti come il giovane “predestinato” della Ferrari, ma il monegasco, in realtà, ha una grande passione per il mondo del karting. I suoi primi trascorsi con le “gomme piccole” sono datati 2005, mentre è nel 2009 che riesce a mettersi in mostra vincendo la Junior Monaco Kart Cup nella classe KF3.

Una categoria in cui vince il Campionato del Mondo nel 2011 prima di passare in KF2 con il team ART Grand Prix, grazie al cui supporto vince il Titolo WSK Euro Series l’anno successivo: nel 2012 arrivano anche due importanti secondi posti nell’Europeo KF2 e nel Mondiale, mentre il 2013 è stato il suo ultimo anno dietro al volante di un go-kart. Passato con i KZ a marce, chiuse con la medaglia d’argento il Mondiale KZ1 del 2013, vinto dal suo amico-nemico Max Verstappen. Sono passati sei anni dalla sua ultima esperienza agonistica in questo mondo, ma a quanto pare per lui è tempo di scendere nuovamente in pista…

UN BIRELART FIRMATO “CHARLES LECLERC”

Grazie a un rapporto che è fortunatamente continuato anche dopo il suo passaggio in monoposto, Charles Leclerc ha potuto proseguire i suoi allenamenti con i kart del team ART Grand Prix (diventato nel frattempo BirelART) anche dopo la chiamata in Ferrari. A dicembre 2018, infatti, il pilota nato a Monaco trascorse una splendida giornata con il reparto corse milanese sul South Garda Karting di Lonato, assieme al francese Pierre Gasly e al nostro Antonio Giovinazzi, oggi pilota del team Alfa Romeo Racing.

Oggi, però, Leclerc vuole di più, al punto da arrivare alla decisione di fondare un team di go-kart tutto suo: sempre sotto l’ala protettrice della BirelART, Charles lancerà una serie di telai con il proprio nome stampato sulle plastiche, un po’ come è stato fatto qualche tempo fa con quei Kubica e Ricciardo dedicati ai due rispettivi piloti di Formula 1. Chissà se riuscirà a creare una scuola di pilotaggio come ha fatto il suo collega australiano, oggi titolare in Renault…

“Sono molto felice di annunciare che ora avrò il mio team di kart – ha annunciato il pilota della Ferrari Charles Leclerc – Ho cominciato a correre 18 anni fa sognando la Formula 1, la maggior parte dei momenti più belli che ho vissuto nelle corse risalgono ai giorni del karting, la categoria dove ho imparato di più. Non vedo l’ora di vedere questa bellezza in pista”.