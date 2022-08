La MotoGP copia la F1: nel 2023 ci saranno anche le gare “sprint”

Nella prossima stagione il Motomondiale proporrà al sabato una "Sprint Race" su distanza più breve del GP domenicale

Prima la Formula 1… e ora la MotoGP: secondo Dorna e FIM serve aria di rinnovamento nel Motomondiale e questa è stata proprio la motivazione che porterà ad introdurre nella prossima stagione le cosiddette “Gare Sprint“, veri e propri Gran Premi in miniatura che prenderanno il via nella giornata di sabato di ogni weekend alle ore 15 – o comunque al termine delle due sessioni di qualifica spostate durante la mattinata assieme alle FP3.

Secondo quanto riportato direttamente sul sito ufficiale, ogni Sprint Race del Mondiale di MotoGP 2023 avrà una durata in giri dimezzata rispetto alla gara di domenica e assegnerà comunque un certo quantitativo di punti dal primo al nono classificato sotto la bandiera a scacchi. Rispetto alla Formula 1, però, le griglie di partenza della gara sprint e del GP successivo saranno sempre le stesse perchè determinate in ogni caso dalle qualifiche di sabato mattina.

Tra le altre regole ufficializzate da Dorna a riguardo, i fine settimana del Mondiale di MotoGP 2023 dovranno essere organizzati in modo tale che la classe regina sia sempre l’ultima a correre in modo da permettere “l’invasione della pista” da parte dei tifosi, che a loro volta avranno l’ulteriore opportunità di incontrare i piloti nel paddock durante tutto il weekend. Un ultimo appunto: la Sprint Race varrà solo per la MotoGP e non per le classi inferiori (Moto2 e Moto3).