La prima F1 2022 è la McLaren MCL36… in versione Lego Technic!

Il team di Woking ha accettato di realizzare la prima monoposto della serie Lego Technic: composta da 1432 mattoncini, costa 179,99 Euro

Mentre tutti gli appassionati di Formula 1 stanno aspettando con trepidazione l’unveiling della futura Ferrari F1-75 per la stagione 2022, il team McLaren si è già portato avanti presentando la sua vettura in formato… mattoncino. Dopo il lancio della Mercedes W12 E Performance di Lewis Hamilton, la LEGO ha stretto un’importante collaborazione con il reparto corse di Woking per commercializzare la MCL36 di Daniel Ricciardo e Lando Norris, la quale sarà anche la prima monoposto (2022) in assoluto ad alimentare la pregiata gamma di veicoli della serie Lego Technic.

Composta da ben 1.432 pezzi, la cosiddetta “McLaren F1 Team 2022” avrà una lunghezza di 65 cm, una larghezza di 27 e un’altezza di 13 e sarà ovviamente rifinita nei minimi dettagli: presenti all’appello, infatti, particolari davvero suggestivi come le sospensioni attive dotate di molle, il motore V6 con i pistoni perfettamente funzionanti, il differenziale posteriore, le ruote sterzanti e addirittura il DRS, vale a dire l’ala posteriore mobile che serve a incrementare la velocità della monoposto in rettilineo per effettuare sorpassi o per difendersi dagli avversari.

Sometimes everything just… clicks. The new LEGO Technic McLaren F1 Race Car is our tribute to the skills & teamwork at @McLarenF1 Racing 🙂 #McLaren #LEGOTechnic #F1 pic.twitter.com/2GJcPlHDeX — LEGO (@LEGO_Group) February 8, 2022

Per quanto riguarda la livrea, la McLaren MCL36 in versione Lego Technic riprende i colori della “vecchia” MCL35M della stagione di F1 2021, vale a dire il Papaya Orange con dettagli blu. “Siamo entusiasti di svelare il modello unico Lego Technic della nostra F1, un prodotto divertente e coinvolgente che celebra la nostra livrea della stagione 2021 dando ai fan un’interpretazione pratica del nuovo design della vettura 2022 – ha affermato James Key, direttore tecnico della McLaren – Questo è stato possibile dall’ottima collaborazione con il team di Lego Group, che ha veramente abbracciato lo spirito del nostro approccio coraggioso e audace al design. Il prodotto finale è fantastico e non vediamo l’ora di renderlo disponibile ai nostri fan“.

L’arrivo sul mercato di questa splendida McLaren da Formula 1 in formato mattoncino è previsto per il prossimo 1 marzo 2022 a un prezzo consigliato di 179,99 Euro. Questo modello si aggiunge a una collezione in cui è già presente l’altrettanto spettacolare Senna GTR composta da 830 pezzi, anch’essa disponibile al prezzo di 49,99 Euro.