Maserati farà coppia con Venturi in Formula E nella stagione 2022-2023

La Casa del Tridente ha firmato un accordo con il team Venturi per la fornitura di powertrain alle prossime monoposto Gen3

In concomitanza con lo splendido weekend vissuto all’Eur in occasione dell’ePrix di Roma, il mondo della Formula E dà ufficialmente il benvenuto (o, per meglio dire, il bentornato) a uno dei marchi storici dell’automobilismo sportivo. Il brand Maserati, infatti, ha concretizzato il suo ritorno alle corse anticipato a gennaio attraverso la firma del contratto di collaborazione con il team Venturi, che dalla prossima stagione 2022-2023 abbandonerà le powerunit Mercedes in favore di quelle sviluppate dalla Casa del Tridente.

Giusto in tempo per dar vita nel modo giusto al debutto delle prossime monoposto “Gen3”, che di fatto sostituiranno quelle attuali nella Season 9 del Campionato di Formula E in partenza il prossimo anno. Il ritorno nel motorsport e, in particolare, nella massima serie di vetture elettriche è stata per Maserati “una scelta naturale, perchè noi tutti siamo guidati dalla nostra passione e dall’innovazione – commenta Davide Grasso, AD di Maserati – Siamo felici di condividere questa avventura con un partner che rispetta i nostri stessi valori e guarda al futuro, proprio come noi. Condividiamo con il team ROKiT Venturi Racing la stessa determinazione e voglia di gareggiare e vincere sui circuiti di tutto il mondo“.

Queste, invece, le parole di Susie Wolff, CEO del team Venturi Racing: “La collaborazione con Maserati segna l’inizio di un nuovo capitolo e rappresenta il miglior risultato possibile per il team dopo la nostra partnership di successo con Mercedes. Essere incaricati del ritorno di uno dei marchi più riconoscibili del motorsport nelle competizioni internazionali di monoposto sottolinea il nostro successo nelle ultime stagioni, in cui ci siamo saldamente affermati come una squadra commercialmente redditizia e vincente che può seriamente lottare per i campionati. Con questo impegno, il team è ora in una posizione fantastica per gareggiare nella prossima generazione di competizioni di Formula E che inizierà nel 2023“.