Formula E: svelato il calendario 2022, l’ePrix di Roma prima tappa europea

Il Fia World Motorsport Council ha approvato il calendario provvisorio della Season 8 di Formula E: tre nuovi circuiti (in Sud Africa, Canada e Corea del Sud) e l'ePrix di Roma previsto per il 9 aprile

A breve distanza dal weekend appena trascorso in quel di New York, che ha ospitato la decima e l’11esima gara della stagione corrente, il mondo della Formula E si sta già preparando per il futuro e, in particolare, per la prossima Season 8. Il Campionato delle monoposto elettriche ha intenzione di proporre un calendario ancora più ricco e variegato, approvato di recente dal FIA World Motorsport Council con sedici ePrix ospitati in dodici città differenti – tra le quali tre completamente inedite.

La stagione 2021-2022 di Formula E potrà contare tra le proprie fila gli appuntamenti del Sud Africa, non più a Marrakech ma a Città del Capo, quello del Canada a Vancouver e quello di Seul in Corea del Sud, al via dopo l’inizio ufficiale in Arabia Saudita sul circuito cittadino di Diriyah che ospiterà per l’ultima volta le vetture Gen2 nella doppia tappa notturna del 28-29 gennaio.

Un’ulteriore novità sarà rappresentata dal ritorno della Cina come quarto appuntamento per il 19 marzo su una pista, tuttavia, ancora da confermare, poche settimane prima del round tricolore di Roma che, invece, farà divertire gli appassionati nel weekend del 9 aprile 2022. Da definire, invece, l’ottavo round, quello del 4 giugno che darà seguito agli spettacoli di Monaco (30 aprile) e di Berlino (14 maggio) prima del trasferimento in Canada e nelle tre doppie tappe di New York (16-17 luglio), Londra (30-31 luglio) e della già citata Seul (13-14 agosto).

IL CALENDARIO PROVVISORIO DELLA FORMULA E 2021-2022