MotoGP 2019, GP d’Australia: gli orari TV Sky e TV8 di Phillip Island

Il Mondiale di MotoGP 2019 prosegue il suo rush finale con l'appuntamento australiano di Phillip Island, da sempre terreno di caccia di Valentino Rossi

Dal Giappone all’Australia, il Mondiale di MotoGP 2019 è subito pronto a dare spettacolo in questo fine settimana per un altro appuntamento “back-to-back”. Stavolta il palcoscenico dove i protagonisti del Motomondiale daranno spettacolo sarà il circuito di Phillip Island, uno splendido sali-scendi lungo 4,448 km e posizionato sulle rive dell’Oceano Pacifico.

Una tappa che è sempre stata terra di conquista del nostro Valentino Rossi, che conta ben otto vittorie su questo tracciato (delle quali sei in MotoGP). L’anno scorso, però, era stato il compagno di squadra Maverick Vinales a conquistare il gradino più alto del podio, al termine di una gara in cui riuscì a precedere Iannone con la Suzuki e Dovizioso in sella alla Ducati.

In questa stagione, invece, tutti dovranno stare attenti allo spagnolo Marc Marquez, che finora ha messo in bacheca solamente vittorie e secondi posti. A Phillip Island il capitano del team Honda Repsol è arrivato al successo nel 2015 e nel 2017, mentre l’anno scorso è stato costretto al ritiro dopo soli quattro giri per un contatto con il francese Johann Zarco. Sarà di nuovo lui il pilota da battere in questo weekend?

COSI’ IN TV

Il GP d’Australia del Mondiale di MotoGP 2019, al via sul circuito di Phillip Island, sarà trasmesso in diretta dal canale Sky Sport MotoGP, mentre su TV8 saranno trasmesse qualifiche e gare in differita.

Venerdì 25 ottobre

0.00: Moto3 FP1

0.55: Moto2 FP1

1.50: MotoGP FP1

4.15: Moto3 FP2

5.10: Moto2 FP2

6.05: MotoGP FP2

Sabato 26 ottobre

0.00: Moto3 FP3

0.55: Moto2 FP3

1.50: MotoGP FP3

3.35: Moto3 Qualifiche

4.30: Moto2 Qualifiche

5.25: MotoGP FP4

6.05: MotoGP Qualifiche

14.00: Moto3, Moto2 e MotoGP Qualifiche (differita TV8)

Domenica 27 ottobre

0.40: Moto3 Warm Up

1.10: Moto2 Warm Up

1.40: MotoGP Warm Up

2.00: Moto3 Gara

3.20: Moto2 Gara

5.00: MotoGP Gara

11.00: Moto3 Gara (differita TV8)

12.20: Moto2 Gara (differita TV8)

14.00: MotoGP Gara (differita TV8)