MotoGP 2019, GP d’Australia: qualifiche cancellate per il troppo vento a Phillip Island

A causa della caduta di Oliveira nelle FP4 per una raffica di vento in rettilineo, la Safety Commission della MotoGP ha deciso di annullare le qualifiche per mancanza delle condizioni di sicurezza

Il circuito di Phillip Island, se affrontato in condizioni avverse, può rivelarsi uno dei più pericolosi della MotoGP. Il motivo è proprio il meteo australiano, che nella regione di Victoria è in grado di cambiare da un momento all’altro: oggi, durante le FP4, è andata proprio così e a farne le spese è stato Miguel Oliveira, pilota della KTM affidata al team Tech 3.

Il pilota portoghese ha affrontato la prima curva ad oltre 300 km/h, quando un’improvvisa folata di vento lo ha spinto verso il cordolo esterno facendogli toccare l’erba. Il risultato? Una caduta spaventosa che, fortunatamente, non gli ha provocato alcun danno serio a parte qualche bella contusione, ma che ha convinto la Safefy Commission della MotoGP ad annullare non solo la sessione, ma anche le successive qualifiche che avrebbero definito la griglia di partenza per il Gran Premio di domani.

TUTTO DIPENDE DAL METEO

Su 22 piloti convocati per prendere la decisione definitiva sul disputare o meno la caccia al giro lanciato, 19 di loro hanno preferito fermarsi a causa proprio del vento, che ha di fatto compromesso le precarie condizioni del circuito di Phillip Island. A questo punto il programma di oggi è saltato, lasciando spazio a una domenica in cui sembra che la MotoGP recupererà il terreno perduto giusto in tempo per il Gran Premio.

Attualmente la Direzione Gara del Motomondiale ha deciso di recuperare le qualifiche subito dopo il warm-up, prendendo come base di partenza i tempi fatti segnare nella classifica combinata delle libere del venerdì. La speranza, ovviamente, è quella di un meteo clemente con temperature abbastanza alte da garantire le condizioni di sicurezza della pista. A seguire trovate il nuovo time-table per la giornata di domani.

Domenica 27 ottobre

23.50: Moto3 Warm Up

0.20: Moto2 Warm Up

0.50: MotoGP Warm Up

1.20: MotoGP Qualifica 1

1.45: MotoGP Qualifica 2

2.00: Moto3 Gara

3.20: Moto2 Gara

5.00: MotoGP Gara