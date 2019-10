MotoGP 2019 GP del Giappone: gli orari TV Sky e TV8 di Motegi

Con il GP del Giappone prosegue la trasferta asiatica per il Mondiale di MotoGP 2019: dopo Buriram, questo fine settimana lo spettacolo andrà in scena sul circuito di Motegi

A due settimane di distanza dalla conquista del Titolo Piloti da parte del Campione del Mondo in carica Marc Marquez, il Mondiale di MotoGP 2019 prosegue la sua corsa verso il rush finale di stagione. Questo fine settimana la trasferta asiatica iniziata con lo scorso GP di Thailandia continua con il Gran Premio del Giappone, che andrà in scena sul famoso Twin Ring di Motegi.

Si tratta di un circuito progettato nel lontano 1997 dalla Honda che contiene attualmente due differenti layout: il primo è un ovale di 2,493 km dedicato alle gare automobilistiche delle categorie Indy Racing League e Super GT. Il secondo, invece, è quello dove i prototipi a due ruote più veloci del mondo daranno spettacolo questo fine settimana, una pista lunga 4,801 km per 14 curve in totale.

LA PROGRAMMAZIONE TV

Come è stato per la tappa thailandese di Buriram, l’appuntamento giapponese di Motegi verrà trasmesso in diretta dal canale Sky Sport MotoGP HD e in differita da TV8 sul digitale terrestre.

Venerdì 18 ottobre

2.00: Moto3 FP1

2.55: Moto2 FP1

3.50: MotoGP FP1

6.15: Moto3 FP2

7.10: Moto2 FP2

8.05: MotoGP FP2

Sabato 19 ottobre

2.00: Moto3 FP3

2.55: Moto2 FP3

3.50: MotoGP FP3

5.35: Moto3 Qualifiche

6.30: Moto2 Qualifiche

7.25: MotoGP FP4

8.05: MotoGP Qualifiche

14.00: Moto3, Moto2 e MotoGP Qualifiche (differita TV8)

Domenica 20 ottobre

1.40: Moto3 Warm Up

2.10: Moto2 Warm Up

2.40: MotoGP Warm Up

5.00: Moto3 Gara

6.20: Moto2 Gara

8.00: MotoGP Gara

11.00: Moto3 Gara (differita TV8)

12.15: Moto2 Gara (differita TV8)

14.00: MotoGP Gara (differita TV8)