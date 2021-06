Orari MotoGP 2021, GP d’Olanda ad Assen su Sky, TV8 e DAZN

L'ultimo appuntamento prima della pausa estiva del Mondiale di MotoGP 2021 andrà in scena in Olanda sull'Università del motociclismo di Assen

Con la vittoria sul circuito del Sachsenring, lo spagnolo Marc Marquez è tornato nelle posizioni che gli competono dopo un lungo anno irto di difficoltà e sacrifici: nello scorso fine settimana il Mondiale di MotoGP 2021 ha dato il bentornato a uno dei piloti più forti di sempre e, allo stesso tempo, ha permesso al francese Fabio Quartararo di aumentare il suo vantaggio in Classifica Piloti sul connazionale Johann Zarco, distante ventidue punti dalla vetta marchiata Yamaha.

La “seconda occasione” per impensierire il capitano del team ufficiale di Iwata, fortunatamente, si presenta già in questo weekend, quando il Motomondiale tornerà in scena con il Gran Premio d’Olanda: dal Sachsenring ci sposteremo nella Cattedrale del motociclismo, quel circuito di Assen teatro, nelle passate stagioni, di grandi battaglie all’ultima staccata e quest’anno sede dell’ultima tappa prima della tanto attesa pausa estiva. L’azione in pista, come al solito, sarà trasmessa in diretta dalle piattaforme Sky Sport e DAZN, mentre il canale TV8 del digitale terrestre si limiterà ad andare in onda in differita.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’OLANDA

Venerdì 25 giugno

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:55 Prove Libere 2

Sabato 26 giugno

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

16:10 – MotoE E-Pole

Domenica 27 giugno

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara