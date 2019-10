MotoGP 2019, GP della Malesia: gli orari TV Sky e TV8 di Sepang

Il Mondiale di MotoGP 2019 torna subito in pista questo fine settimana per il Gran Premio della Malesia, in scena sul circuito di Sepang

I quattro appuntamenti asiatici del Mondiale di MotoGP 2019 stanno per incontrare la propria conclusione con l’ultimo round in programma prima del gran finale di Valencia. Questo weekend, infatti, il Motomondiale darà spettacolo con il Gran Premio della Malesia, storica tappa che prenderà il via sul circuito di Sepang: si tratta di una pista lunga 5,543 km con 15 curve all’attivo, terreno di caccia del nostro Valentino Rossi e, recentemente, anche dei piloti spagnoli, tra i quali Daniel Pedrosa e il Campione del Mondo in carica Marc Marquez.

Nel biennio 2016-2017, tuttavia, è stato Andrea Dovizioso con la Ducati a centrare il gradino più alto del podio, il che fa ben sperare il reparto corse di Borgo Panigale per un risultato di rilievo. Attualmente, con Marquez già Campione 2019 e il Dovi vice-Campione grazie alla prestazione di Phillip Island, la sfida si concentrerà per il terzo posto in Campionato, ancora nelle mani di Alex Rins per sette punti sullo sfortunato Maverick Vinales, caduto in Australia nel tentativo di tener testa al capitano della Honda.

Ancora più serrata la battaglia tra le squadre, con quella ufficiale Ducati davanti a tutti con una sola lunghezza di vantaggio sul team Honda Repsol: tra la Malesia e l’appuntamento di Valencia i due reparti corse faranno di tutto per aggiudicarsi l’ambito premio del vincitore, per cui teniamoci pronti… lo spettacolo della MotoGP non è ancora finito!

COSI’ IN TV

Il GP della Malesia del Mondiale di MotoGP 2019 sarà trasmesso in diretta dal canale Sky Sport MotoGP, mentre qualifiche e gare saranno disponibili anche su TV8 in differita.

Venerdì 1 novembre

2.00: Moto3 FP1

2.55: Moto2 FP1

3.50: MotoGP FP1

6.15: Moto3 FP2

7.10: Moto2 FP2

8.05: MotoGP FP2

Sabato 2 novembre

2.00: Moto3 FP3

2.55: Moto2 FP3

3.50: MotoGP FP3

5.35: Moto3 Qualifiche

6.30: Moto2 Qualifiche

7.25: MotoGP FP4

8.05: MotoGP Qualifiche

14.00: Moto3, Moto2 e MotoGP Qualifiche (differita TV8)

Domenica 3 novembre

1.40: Moto3 Warm Up

2.10: Moto2 Warm Up

2.40: MotoGP Warm Up

5.00: Moto3 Gara

6.20: Moto2 Gara

8.00: MotoGP Gara

11.00: Moto3 Gara (differita TV8)

12.20: Moto2 Gara (differita TV8)

14.00: MotoGP Gara (differita TV8)