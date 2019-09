MotoGP 2019, GP di Aragon: Marquez centra la nona pole position stagionale davanti a Quartararo e Vinales

Il Campione del Mondo in carica ha messo in riga tutti con il suo 1'47''009, che gli è valso l'89esima partenza dalla prima casella in carriera

Correre sulla pista di casa è l’incentivo giusto per un pilota a fare bene… soprattutto per Marc Marquez, che nelle qualifiche del GP di Aragon è riuscito nell’impresa di centrare la sua nona pole position stagionale, l’89esima in carriera. Dopo aver dominato il venerdì di libere, il Campione del Mondo in carica ha dato la zampata finale, un 1’47”009 con cui si è messo dietro Quartararo e Vinales.