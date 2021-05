Orari MotoGP 2021, GP d’Italia al Mugello su Sky, TV8 e DAZN

La prima tappa tricolore del Mondiale di MotoGP 2021 sarà il Gran Premio d'Italia, al via come sempre nella cornice dello splendido Autodromo del Mugello

A due settimane di distanza dallo spettacolo di Le Mans, il Mondiale di MotoGP 2021 è pronto a tornare in pista con il prossimo appuntamento della stagione: nel fine settimana del 28-30 maggio prenderà il via la prima tappa italiana del Campionato, quel Gran Premio d’Italia che l’anno scorso venne annullato a causa della difficile situazione epidemiologica scatenata dall’emergenza Coronavirus.

Il circuito sarà sempre il mitico Autodromo Internazionale del Mugello, dal 2017 sorridente alla Ducati grazie alle vittorie nell’ordine di Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci. In questa stagione la “Rossa” di Borgo Panigale sta convincendo sempre più gara dopo gara, quindi ci aspettiamo anche stavolta una prestazione maiuscola da parte degli ufficiali Miller – Bagnaia quanto dal francese Johann Zarco, secondo in Francia con la GP21 del team Pramac.

Da leader del Mondiale, tuttavia, arriverà al Mugello la prima guida della Yamaha Fabio Quartararo, a Le Mans solamente terzo ma pronto a ripetere i successi ottenuti in precedenza nel GP di Doha e in quello del Portogallo. Sarà capace il pilota francese a rintuzzare gli attacchi delle velocissime Ducati? Lo scopriremo in questo weekend, quando il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta sia dalle piattaforme Sky Sport e DAZN che dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’ITALIA

Venerdì 28 maggio

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:50 Prove Libere 2

Sabato 29 maggio

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

Domenica 30 maggio

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara