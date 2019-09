MotoGP 2019, GP di Aragon: Marquez sbanca il MotorLand e vola verso l’ottavo Titolo in carriera

Lo spagnolo della Honda non ha tradito le aspettative e ha dominato il GP di Aragon, precedendo le due Ducati di Dovizioso e Miller

Pronti, via… e Marquez è già volato via! Nel GP di Aragon lo spagnolo del team Honda Repsol ha concretizzato la pole position conquistata nella giornata di ieri, centrando l’ennesimo gradino più alto del podio della stagione. Con un margine costruito a partire dal primo giro e che è andato aumentando nel corso della gara, il Campione del Mondo in carica ha letteralmente lasciato di stucco tutti i suoi colleghi, ai quali sono toccate solamente le briciole.

Per lui questo è l’ottavo successo della stagione 2019, che ora lo vede a un passo dal centrare il suo ottavo Titolo in carriera, il sesto in MotoGP. La festa per questo suo traguardo potrà scatenarsi già nella prossima tappa in Thailandia, prevista per il weekend del 6 ottobre.