MotoGP 2019, GP di Gran Bretagna: gli orari Sky e TV8 di Silverstone

Il Mondiale di MotoGP 2019 torna in pista questo fine settimana sul circuito di Silverstone, sede dello storico GP di Gran Bretagna

A due settimane di distanza dalla spettacolare bagarre tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez in Austria, il Mondiale di MotoGP 2019 è pronto ad accendere nuovamente i motori per la prossima tappa iridata. Si tratta del GP di Gran Bretagna, che dal 2010 si disputa stabilmente sul velocissimo circuito di Silverstone: qui si riaccenderà la sfida tra lo spagnolo della Honda e il ducatista di Forlimpopoli, distante dal leader del Mondiale ben 58 punti ma che potrà sfruttare la grande potenza della sua Desmosedici sulla pista britannica per ricucire uno strappo che, gara dopo gara, sembra sempre più difficile da colmare.

La Ducati a Silverstone punterà a un risultato di rilievo anche con Danilo Petrucci, attualmente terzo in Classifica Piloti ma reduce da un paio di Gran Premi con risultati sottotono: il Petrux dovrà fare di tutto pur di tenersi dietro lo spagnolo Alex Rins, in leggera ripresa dopo il doppio zero patito in Olanda e in Germania. Ma attenzione anche alle Yamaha ufficiali, che in Austria hanno consolidato la loro posizione Mondiale davanti a quella privata dello scatenato Quartararo grazie a un quarto e un quinto posto centrati rispettivamente da Rossi e Vinales.

A Silverstone i due piloti di Iwata cercheranno di far valere le caratteristiche della loro M1, che dovrà fare nuovamente i conti con un circuito contraddistinto da curve da percorrere ad altissima velocità. Rispetto a Ducati e Honda, il prototipo dei Tre Diapason pecca in fatto di “top speed” e dovrà riuscire a compensare con le sue doti di trazione ed accelerazione. Sul circuito britannico, infine, tornerà in sella anche lo spagnolo Jorge Lorenzo, che ha finalmente trovato la forma perduta nella caduta di Assen: riuscirà a puntare subito verso le posizioni che contano?

Ma ecco gli orari del 12esimo round del Mondiale di MotoGP 2019 sul circuito di Silverstone, trasmesso in diretta sul canale 208 di Sky e in differita sull’emittente in chiaro TV8.

Venerdì 23 agosto

10.00: Moto3 FP1

10.55: MotoGP FP1

11.55: Moto2 FP1

14.10: Moto3 FP2

15.05: MotoGP FP2

16.05: Moto2 FP2

Sabato 24 agosto

10.00: Moto3 FP3

10.55: MotoGP FP3

11.55: Moto2 FP3

13.35: Moto3 Qualifiche

14.30: MotoGP FP4

15.10: MotoGP Qualifiche

16.05: Moto2 Qualifiche

17.00: Moto3, Moto2 e MotoGP Qualifiche (differita TV8)

Domenica 25 agosto

10.00: MotoGP Warm Up

10.30: Moto3 Warm Up

11.00: Moto2 Warm Up

12.30: Moto3 Gara

14.00: MotoGP Gara

15.30: Moto2 Gara

15.30: Moto3 Gara (differita TV8)

17.00: MotoGP Gara (differita TV8)

18.30: Moto2 Gara (differita TV8)