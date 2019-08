MotoGP 2019, GP di Gran Bretagna: le parole dei top rider in vista di Silverstone

Domani il Mondiale di MotoGP 2019 tornerà a fare scintille sulla pista di Silverstone, dove prenderanno il via le prime prove libere del weekend del GP di Gran Bretagna

Il dodicesimo round iridato del Mondiale di MotoGP 2019 è ormai alle porte: questa domenica, infatti, il circuito di Silverstone diventerà l’arena in cui Marc Marquez e il nostro Andrea Dovizioso daranno nuovamente spettacolo, dopo le sportellate di cui si sono resi protagonisti nello scorso GP d’Austria sul Red Bull Ring. Il Campione del Mondo in carica prenderà parte al Gran Premio di Gran Bretagna forte di un cospicuo vantaggio sul forlivese della Ducati, ben 58 punti che il Dovi sarà chiamato a recuperare per tenere alta la bandiera del reparto corse di Borgo Panigale. Un compito che dovrà onorare anche il suo compagno di squadra, un Danilo Petrucci che arriva a Silverstone dopo due risultati davvero opachi in Austria e in Repubblica Ceca.

Ma attenzione anche alle Yamaha, non solo quelle ufficiali di Valentino Rossi e di Maverick Vinales, ma anche a quella del team Petronas affidata alla giovane stella nascente che risponde al nome di Fabio Quartararo: il pilota francese vorrà sicuramente ripetere il podio del Red Bull Ring, ottenuto dopo esser partito dalla prima fila dello schieramento di partenza al fianco di Marquez. Sulla pista britannica farà invece ritorno Jorge Lorenzo, reduce dall’infortunio patito ad Assen che gli è costato la frattura di due vertebre e lo stop per ben quattro gare. A questo punto, lasciamo spazio direttamente alle parole dei protagonisti della MotoGP!

MARC MARQUEZ

“Spero di essere in grado di fare una bella gara a Silverstone – ha commentato il Campione del Mondo in carica – Qui in passato abbiamo avuto tanta sfortuna, ma dai risultati ottenuti in questa stagione posso affermare che quest’anno siamo molto più forti su circuiti dove non lo eravamo in precedenza. Sono fiducioso per questo weekend, ma bisognerà stare attenti al nuovo asfalto e al meteo, soprattutto dopo la cancellazione delle gare dello scorso anno“.

JORGE LORENZO

Dopo alcune voci che lo volevano di nuovo in sella a una Ducati (quella del team Pramac) per l’anno prossimo, Jorge Lorenzo ha smentito tutti confermando il suo legame con il team Honda Repsol, assieme al quale sarà presente a Silverstone. “Sarà emozionante tornare in pista, è passato tanto tempo da Assen. Lontano dai circuiti ho dovuto lavorare sodo per essere al massimo della forma, ma sono consapevole che ci vorrà del tempo per ritrovare la velocità. Non vedo l’ora di ricominciare, in modo da ottenere finalmente i risultati che sappiamo di poter raggiungere“.

ANDREA DOVIZIOSO

“Con la soddisfazione della vittoria in Austria, arrivo a Silverstone con il morale molto alto – ha affermato Dovizioso – Le caratteristiche della pista britannica non sono così favorevoli per la nostra Ducati come lo sono state quella di Brno e del Red Bull Ring, ma in passato abbiamo già dimostrato che in Gran Bretagna possiamo essere molto veloci. L’incognita? Sicuramente il meteo: bisognerà essere pronti ad adattarsi a qualsiasi circostanza“.

DANILO PETRUCCI

“Le ultime due gare sono state le peggiori dall’inizio della stagione“, queste le prime parole del ternano Danilo Petrucci, che ha così continuato – “E’ ora di voltare pagina, perchè voglio dimostrare che posso meritarmi la terza posizione in Campionato. Il circuito di Silverstone, fortunatamente, mi rievoca dei bellissimi ricordi, in particolare il podio ottenuto nel 2015. I nostri avversari e il meteo saranno i fattori da tenere sott’occhio in Gran Bretagna, ma sono comunque determinato a centrare un buon risultato al termine del fine settimana“.

MAVERICK VINALES

“Silverstone è una pista che mi piace molto: qui ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP quando correvo per la Suzuki e si tratta di un circuito in cui bisogna subito inserirsi tra i primi in griglia per ottenere un buon piazzamento. Cercherò di dare il massimo fin dall’inizio del weekend, ma credo che potremo essere competitivi grazie al nuovo asfalto: ci aspettiamo un grip migliore e se così sarà potrà essere un fattore a nostro vantaggio. Il nostro obiettivo? Essere la migliore Yamaha in pista“.

VALENTINO ROSSI

“Non vedo l’ora di iniziare il GP di Gran Bretagna, perchè Silverstone è una delle mie piste preferite. Si tratta di un tracciato old-style, molto tecnico: mi riporta alla mente dei bei ricordi. Purtroppo è dipendente dal meteo e guidare qui in condizioni sfavorevoli è davvero pericoloso perchè le velocità di punta sono molto alte. Per essere competitivi bisogna avere un buon feeling e una buona stabilità con la moto: la presenza di lunghi curvoni veloci è fortunatamente un punto a favore per la nostra Yamaha, che potrà esprimere tutto il proprio potenziale. Spero nel bel tempo, perchè l’anno scorso, quando ha piovuto, è stato un weekend da incubo“.