MotoGP 2019, GP di Thailandia: gli orari TV Sky e TV8 di Buriram

Questo weekend inizia la prima trasferta extra-europea del Mondiale di MotoGP 2019. La prima tappa è quella del GP di Thailandia, sul circuito di Buriram

A due settimane di distanza dalla cavalcata trionfale di Marc Marquez in quel di Aragon, il Mondiale di MotoGP 2019 entra nell’ultima parte del Campionato: da questo fine settimana, infatti, i prototipi a due ruote più veloci del mondo si trasferiranno in Asia per quattro appuntamenti che prenderanno il via da quello della Thailandia, al quale seguiranno le tappe in Giappone, Australia e Malesia.

La prima fermata sarà, appunto, quella thailandese sul Chang International Circuit di Buriram, una pista che è entrata in calendario solamente l’anno scorso quando il Campione del Mondo Marc Marquez vinse davanti alla Ducati di Dovizioso e alla Yamaha di Vinales. Lungo 4,554 km con 12 curve all’attivo, questo tracciato è stato disegnato dal famoso architetto tedesco Hermann Tilke e presenta delle spettacolari tribune dove gli spettatori hanno una visione assolutamente completa di ciò che accade in pista.

L’OTTAVO TITOLO E’ A PORTATA DI MANO?

Forte dei suoi 300 punti in Classifica Piloti, lo spagnolo del team Honda Repsol avrà a Buriram una prima, concreta, possibilità di portarsi a casa il suo ottavo titolo in carriera, il sesto in MotoGP. Marquez ha infatti un vantaggio di ben 98 lunghezze sul nostro Andrea Dovizioso, che in Thailandia dovrà fare di tutto pur di arrivare davanti al suo avversario. Altrimenti… se “El Cabroncito” dovesse ottenere altri due punti in più a fronte dei 100 in palio con gli ultimi quattro appuntamenti della stagione, l’ambita corona d’alloro iridata cadrà un’altra volta nelle mani del pilota di Cervera.

Grazie al secondo posto ottenuto sul MotorLand Aragon, il Dovi ha dimostrato di essersi ormai ripreso completamente dal botto di Silverstone… ma questo non toglie che l’impresa a cui è chiamato in Thailandia sia davvero complicata. Fortunatamente la MotoGP ci ha abituato nel tempo a colpi di scena dell’ultimo minuto, quindi mai dire mai: forza Andrea, continua a lottare!

Il GP di Thailandia, 15esimo round del Mondiale di MotoGP 2019, sarà trasmesso in diretta dal canale Sky Sport MotoGP HD, mentre su TV8 le gare saranno proposte in differita.

Venerdì 4 ottobre

4.00: Moto3 FP1

4.55: MotoGP FP1

5.55: Moto2 FP1

8.15: Moto3 FP2

9.10: MotoGP FP2

10.10: Moto2 FP2

Sabato 5 ottobre

4.00: Moto3 FP3

4.55: MotoGP FP3

5.55: Moto2 FP3

7.35: Moto3 Qualifiche

8.30: MotoGP FP4

9.10: MotoGP Qualifiche

10.05: Moto2 Qualifiche

14.00: Moto3, Moto2 e MotoGP Qualifiche (differita TV8)

Domenica 25 agosto

3.40: Moto3 Warm Up

4.10: Moto2 Warm Up

4.40: MotoGP Warm Up

6.00: Moto3 Gara

7.20: Moto2 Gara

9.00: MotoGP Gara

11.00: Moto3 Gara (differita TV8)

12.15: Moto2 Gara (differita TV8)

14.00: MotoGP Gara (differita TV8)