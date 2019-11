MotoGP 2019, GP di Valencia: gli orari tv Sky e TV8

Questo fine settimana andrà in scena l'ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2019, al via sullo splendido circuito Ricardo Tormo di Valencia

Il Mondiale di MotoGP 2019 è arrivato alla sua conclusione: è stata una stagione esaltante, piena di colpi di scena, piena di bagarre in pista, che ci ha fatto esaltare Gran Premio dopo Gran Premio. Un Campionato all’insegna del dominio di Marc Marquez e della Honda, che tenterà di fare “en plein” anche nell’ultimo appuntamento iridato in programma questo fine settimana, quando scatterà il GP di Valencia sul circuito Ricardo Tormo.

Una tappa che, storicamente, è sempre andata nelle casseforti dei piloti spagnoli, ad eccezione dell’anno scorso quando il nostro Andrea Dovizioso riuscì ad imporsi con la sua Desmosedici davanti alla Suzuki di Alex Rins e alla KTM di Pol Espargarò. Il pilota di Forlimpopoli, anche questa volta, avrà il compito di tenere alto l’onore della Ducati, dal momento che la casa di Borgo Panigale si sta giocando l’ultimo Titolo ancora in palio, quello destinato alle squadre, con due punti di vantaggio sul team Honda Repsol. Chi vincerà quest’ultima sfida del 2019?

COSI’ IN TV

Il GP della Malesia del Mondiale di MotoGP 2019 sarà trasmesso in diretta sia dal canale Sky Sport MotoGP che dal canale TV8 del digitale terrestre, con la copertura di qualifiche e gare.

Venerdì 15 novembre

9.00: Moto3 FP1

9.55: MotoGP FP1

10.50: Moto2 FP1

13.15: Moto3 FP2

14.10: MotoGP FP2

15.10: Moto2 FP2

Sabato 16 novembre

9.00: Moto3 FP3

9.55: MotoGP FP3

10.55: Moto2 FP3

12.35: Moto3 Qualifiche (TV8)

13.30: MotoGP FP4

14.10: MotoGP Qualifiche (TV8)

15.05: Moto2 Qualifiche (TV8)

Domenica 17 novembre

8.20: Moto3 Warm Up

8.50: Moto2 Warm Up

9.20: MotoGP Warm Up

11.00: Moto3 Gara (TV8)

12.20: Moto2 Gara (TV8)

14.00: MotoGP Gara (TV8)