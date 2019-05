MotoGP 2019 GP d’Italia: l’anteprima Michelin del Mugello

Tutto è pronto per il sesto round del Mondiale di MotoGP 2019, che questo fine settimana andrà in scena sullo storico Autodromo Internazionale del Mugello

In seguito ai primi due Gran Premi europei di maggio, andati in scena prima sul circuito di Jerez de la Frontera e poi su quello francese di Le Mans, il Mondiale di MotoGP 2019 si avvicina in questo weekend alla prima tappa italiana. Stiamo parlando del GP d’Italia, che prenderà vita sullo storico Autodromo Internazionale del Mugello. Una pista molto impegnativa situata tra le colline toscane, lunga 5.245 metri e con un layout caratterizzato da diversi cambi di elevazione, curve lente e veloci (per un totale di 15, sei a sinistra e nove a destra), grandi staccate e un rettilineo di partenza-arrivo dopo i prototipi del Motomondiale arrivano a velocità superiori a 350 km/h.

LE MESCOLE DELLA MICHELIN

Per arrivare pronti a questo appuntamento, la Michelin, fornitore unico del Mondiale di MotoGP 2019, porterà le sue Power Slick in tre mescole: morbida, media e dura. Ciò che le distinguerà sarà essenzialmente il disegno della gomma posteriore di tipo asimmetrico, che presenterà una spalla destra più consistente in modo da affrontare al meglio le nove curve a destra dell’Autodromo del Mugello. In caso di pioggia, inoltre, la casa francese metterà a disposizione due mescole sempre dal posteriore asimmetrico: morbida e dura.

LE PAROLE DI PIERO TARAMASSO – MICHELIN MOTORSPORT

“Il Mugello è una pista speciale ma anche molto impegnativa: le gomme sono chiamate a lavorare duramente durante tutto il weekend, sia durante le prove mattutine, quando il sole dovrà ancora riscaldare l’asfalto e farà più freddo, sia quando il circuito sarà gommato. Le forti frenate e le decise accelerazioni che lo caratterizzano ci obbligano a fornire delle mescole particolari che garantiscano stabilità, consistenza e buon grip“.