MotoGP 2019, Misano: gli orari TV Sky e TV8 del GP di San Marino

Dopo l'ultimo round a Silverstone, il Mondiale di MotoGP 2019 è pronto ad accendere nuovamente i motori per la prossima sfida iridata, quella del GP di San Marino sul circuito di Misano Adriatico

Sono passate ormai tre settimane dall’ultimo appuntamento in terra britannica, quel GP di Silverstone in cui Alex Rins è riuscito a portare di nuovo sul gradino più alto del podio la Suzuki GSX-RR di Hamamatsu. Dopo questa breve pausa, i protagonisti del Mondiale di MotoGP 2019 sono pronti a tornare in pista e lo faranno questo fine settimana sul Misano World Circuit: la pista intitolata a Marco Simoncelli ha ospitato a fine agosto una due giorni di test utile per lo sviluppo dei prototipi del prossimo anno, ma che è anche servita a tutti i top rider per preparare l’ormai imminente GP di San Marino, seconda tappa italiana prevista dal calendario iridato.

CHI FERMA MARQUEZ?

Dopo il primo successo in top class del nostro Danilo Petrucci nella tappa del Mugello, questo weekend gli occhi sono puntati su tutti i nostri piloti italiani: Dovizioso, in ripresa dalla forte botta patita a Silverstone, il “Petrux“, Rossi, Morbidelli, Iannone… tutti proveranno a mettere il bastone tra le ruote a Marc Marquez, secondo nel GP di Gran Bretagna e saldamente al comando della Classifica Piloti con i suoi 78 punti di vantaggio sul forlivese del team Ducati ufficiale.

Proprio il Dovi l’anno scorso aveva infiammato gli appassionati di Misano con un successo che aveva messo in riga la prima guida del team Honda Repsol, che invece in questa stagione sembra avere davvero un altro passo. A parte lo scivolone di Austin, “El Cabroncito” infatti non ha mai fatto peggio del secondo posto al traguardo: il calore dei tifosi sarà sufficiente per i nostri piloti a dare quel “qualcosa in più” per tenere alto domenica il nostro drappo tricolore?

GLI ORARI DEL WEEKEND

Ecco il timetable completo del GP di San Marino, prossima tappa del Mondiale di MotoGP 2019 che prenderà il via sul Misano World Circuit e che sarà trasmessa in diretta sia dall’emittente satellitare Sky Sport MotoGP (CH 208) che dal canale TV8 del digitale terrestre.

Venerdì 13 settembre

9.00: Moto3 FP1

9.55: MotoGP FP1

10.55: Moto2 FP1

13.15: Moto3 FP2

14.10: MotoGP FP2

15.10: Moto2 FP2

16.05: E-Pole MotoE

Sabato 14 settembre

9.00: Moto3 FP3

9.55: MotoGP FP3

10.55: Moto2 FP3

12.35: Moto3 Qualifiche

13.30: MotoGP FP4

14.10: MotoGP Qualifiche

15.05: Moto2 Qualifiche

16.15: MotoE Gara 1

Domenica 15 settembre

8.20: Moto3 Warm Up

8.50: Moto2 Warm Up

9.20: MotoGP Warm Up

10.05: MotoE Gara

11.00: Moto3 Gara

12.20: Moto2 Gara

14.00: MotoGP Gara