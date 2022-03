Orari MotoGP 2022, GP dell’Argentina su Sky, TV8 e DAZN

La terza tappa del Mondiale di MotoGP 2022 si correrà sul circuito Termas de Rio Hondo, in Argentina

Concluso il GP di Indonesia con la vittoria di Miguel Oliveira su KTM, il Mondiale di MotoGP 2022 è pronto a spostarsi dalla parte opposta della terra: nel weekend dell’1-3 aprile, infatti, i motori accenderanno l’atmosfera del Gran Premio d’Argentina, che dopo due anni di stop a causa dell’emergenza Coronavirus tornerà a dare spettacolo sul bellissimo circuito Termas de Rio Hondo.

Come sempre l’evento sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport MotoGP (canale 208) e sulla piattaforma streaming DAZN, mentre l’emittente gratuita TV8 del digitale terrestre coprirà in differita solamente la sintesi delle qualifiche del sabato e le gare della domenica. Qua sotto il timetable ufficiale aggiornato al fuso orario italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DELL’ARGENTINA

Venerdì 1 aprile

15:50-16:35 Prove Libere 1

20:05-20:50 Prove Libere 2

Sabato 2 aprile

15:50-16:35 MotoGP FP3

17:35-18:15 Moto3 Qualifiche

18:30-19:10 Moto2 Qualifiche

19:25-19:55 MotoGP FP4

20:05-20:45 MotoGP Qualifiche

21:30 – Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 3 aprile

17:00 Moto3 Gara (in differita TV8 alle 19:15)

18:20 Moto2 Gara (in differita TV8 alle 20:30)

20:00 MotoGP Gara (in differita TV8 alle 22:15)