MotoGP 2020: addio al Mugello, cancellato ufficialmente il GP d’Italia

Ora è ufficiale: a causa delle difficoltà rese evidenti dalla pandemia Coronavirus, il GP d'Italia 2020 sul circuito del Mugello è stato definitivamente cancellato

Quest’anno il Mondiale di MotoGP 2020 rimarrà orfano per la prima volta dal 1991 del GP d’Italia: Dorna e FIM, infatti, hanno ufficializzato la cancellazione della famosa tappa tricolore sull’Autodromo del Mugello, inizialmente posticipato e, ora, definitivamente annullato per la stagione in corso. La causa, come potete immaginare, è da ricercare nelle difficoltà logistiche che si sono venute a creare per via dell’emergenza Coronavirus, che in precedenza ha portato anche all’annullamento di altre tappe importanti come quelle di Assen e di Motegi.

“E’ con il cuore spezzato che annunciamo la cancellazione del Mugello – ha affermato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna – Purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi derivanti dalla pandemia e dal calendario riorganizzato per questa stagione. E’ una grande perdita, perché il Mugello è uno dei circuiti più belli del mondo e che siamo molto orgogliosi di avere come sede del Gran Premio d’Italia. Tutto è rimandato all’anno prossimo“.

Una constatazione che è stata confermata dalle parole di Paolo Poli, amministratore delegato dell’Autodromo toscano: “Nonostante lo sforzo comune per trovare una soluzione pratica, l’impossibilità di organizzare un evento al pubblico, così come le difficoltà che sono emerse da questa situazione eccezionale, non ci hanno permesso di trovare una nuova data per il Gran Premio d’Italia. Ringrazio tutti i nostri tifosi che ci hanno sostenuti ed incoraggiati in questi mesi e li invito a tornare al Mugello nel 2021 per quello che sarà, come sempre, uno degli eventi più rappresentativi della stagione“.

A questo punto, l’unica alternativa per il Mugello è quella di ospitare un secondo Gran Premio d’Italia di Formula 1, che potrebbe essere inserito nel calendario iridato successivamente alla confermata tappa di Monza del 6 settembre. Per quanto riguarda la MotoGP, invece, per il momento non c’è nulla di definitivo, ma dovrebbe essere presto ufficializzata una prima bozza del calendario 2020 nella quale sarebbero inserito due tappe contigue sul circuito di Misano durante il mese di settembre. Staremo a vedere…