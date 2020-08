MotoGP 2020, GP d’Austria: gli orari tv Sky, TV8 e DAZN di Spielberg

Il Motomondiale si avvia verso la prossima tappa della stagione 2020, il Gran Premio d’Austria che spegnerà i semafori rossi sul circuito di Spielberg

Con la vittoria di Brad Binder e della KTM in Repubblica Ceca, il Mondiale di MotoGP 2020 è pronto al secondo doppio appuntamento della stagione: dopo Jerez, in questo fine settimana la massima serie motociclistica è pronta a dare spettacolo sul circuito del Red Bull Ring, che ospiterà i prototipi a due ruote più veloci del mondo per due weekend di fila, quello del 14-16 agosto e il successivo del 21-23 agosto.

Nel primo, quello di questa settimana, prenderà il via il GP d’Austria, mentre nel secondo il protagonista sarà il GP di Stiria, per un “back-to-back” in cui l’azione in pista certamente non mancherà. Le favorite, ancora una volta, saranno le Yamaha, sia ufficiali che del team Petronas, anche se un occhio di riguardo è da tenere sulla RC16 prodotta a Mattighofen, che correrà sulla pista di casa e sicuramente vorrà tenere alto l’onore del proprio reparto corse. Tanta voglia di riscatto, invece, per la Ducati, ultimamente in grande difficoltà sia con Dovizioso che con Petrucci. Sarà finalmente l’appuntamento della svolta per la Rossa bolognese?

Il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta tv sul canale Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Il canale del digitale terrestre TV8, invece, mostrerà il weekend di gara in differita, sia per quanto riguarda le qualifiche del sabato che per le gare di domenica di tutte e tre le classi in pista, vale a dire Moto3, Moto2 e MotoGP.

Venerdì 14 agosto

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:35 Moto2 FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

Sabato 15 agosto

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:05-15:45 Moto2 Qualifiche

15:35 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP (TV8)

Domenica 16 agosto

08:40-09:00 Moto3 Warm-up

09:10-09:30 Moto2 Warm-up

09:40-10:00 MotoGP Warm-up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

14:00 Moto3 Gara (differita TV8)

15:30 Moto2 Gara (differita TV8)

17:00 MotoGP Gara (differita TV8)