MotoGP 2020, GP della Stiria: gli orari tv Sky, TV8 e DAZN

Com'è successo con la Formula 1, anche il Mondiale di MotoGP 2020 è pronto a ripetersi nel prossimo fine settimana, quando il Red Bull Ring austriaco ospiterà il Gran Premio della Stiria

Dopo il circuito di Jerez, ora è il turno del Red Bull Ring: il Mondiale di MotoGP 2020 mette in archivio lo scorso Gran Premio d’Austria, ma anzichè far tappa verso un’altra meta è pronto a concedere il bis nella regione della Stiria, scendendo in pista anche in questo fine settimana con la prossima tappa prevista dal calendario iridato. I protagonisti del Motomondiale, infatti, saranno impegnati con il secondo appuntamento consecutivo sul circuito di Spielberg, che ospiterà un GP di Stiria dove il nostro Andrea Dovizioso sarà chiamato a difendere la prima posizione conquistata in sella alla sua Ducati Desmosedici.

In griglia ci saranno anche gli agguerritissimi piloti Yamaha, tra i quali Maverick Vinales e Fabio Quartararo: entrambi hanno l’intenzione di rifarsi dopo i poco promettenti risultati ottenuti pochi giorni fa, con i quali hanno permesso ai loro avversari di ricucire lo strappo che avevano creato in Classifica Piloti. Discorso diverso per Valentino Rossi, chiamato a ripetere il quinto posto conquistato nel GP d’Austria dietro alla Suzuki di Joan Mir, alla Ducati di Jack Miller e alla sempre più performante KTM di Brad Binder, bravo a tenere alti i colori del reparto corse di Mattighofen dopo la caduta del compagno di squadra Pol Espargarò.

Sarà sotto la lente d’ingrandimento, invece, il francese Johann Zarco, protagonista di quel bruttissimo incidente in curva 3 nel quale è rimasto coinvolto anche il nostro Franco Morbidelli e che avrebbe potuto portare all’incidente anche le due M1 di Vinales e Rossi. Il pilota del team Ducati Avintia non è stato punito per l’errore commesso, ma andrà presto incontro a un intervento chirurgico per riparare la frattura allo scafoide destro: sarà sufficiente per evitare che possa ripetere una manovra del genere nel prossimo weekend?

Il Gran Premio di Stiria sarà trasmesso in diretta tv sul canale Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Il canale del digitale terrestre TV8, invece, mostrerà il weekend di gara in differita, sia per quanto riguarda le qualifiche del sabato che per le gare di domenica di tutte e tre le classi in pista, vale a dire Moto3, Moto2 e MotoGP.

Venerdì 21 agosto

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:35 Moto2 FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

Sabato 22 agosto

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:45 Moto2 Qualifiche

15:30 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP (TV8)

Domenica 23 agosto

08:20-08:40 Moto3 Warm-up

08:50-09:10 Moto2 Warm-up

09:20-09:40 MotoGP Warm-up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

14:05 Moto3 Gara (differita TV8)

15:25 Moto2 Gara (differita TV8)

16:30 MotoGP Gara (differita TV8)