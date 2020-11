MotoGP 2020, GP d’Europa: gli orari Sky, TV8 e DAZN di Valencia

Questo fine settimana ritorna il Mondiale di MotoGP 2020 con la terzultima tappa prevista dal calendario, vale a dire il GP d’Europa sul circuito Ricardo Tormo di Valencia

Meno tre: dopo lo scorso GP di Teruel, vinto dal nostro Franco Morbidelli, il Mondiale di MotoGP 2020 si avvicina al rush finale di stagione, che prenderà vita questo weekend con la terzultima tappa prevista dal calendario iridato. La massima serie motociclistica rimarrà in Spagna ma si trasferirà dal MotorLand Aragon al circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove nelle prossime due settimane scatteranno due gare in successione fondamentali per l’assegnazione del Titolo prima del “gran finale” di Portimao.

In questo momento la testa della Classifica Piloti porta il nome di Joan Mir, pilota della Suzuki che finora non ha ancora avuto il privilegio di salire nemmeno una volta sul gradino più alto del podio: lo spagnolo ha 14 punti di vantaggio sul francese Fabio Quartararo, mentre più staccato a 19 lunghezze troviamo l’ufficiale Maverick Vinales, con i nostri Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso praticamente in scia.

La sfida Mondiale è ancora aperta e tutto può succedere, soprattutto per la difficile situazione sanitaria che anche il Circus della MotoGP è tenuto ad affrontare: in questo contesto l’appuntamento del GP d’Europa sarà molto importante per Valentino Rossi, contagiato da COVID-19 ormai due settimane fa e, di conseguenza, costretto a saltare il doppio appuntamento del MotorLand Aragon. La data tanto attesa per sapere se il Dottore tornerà in pista è quella di domani, martedì 3 novembre, in cui arriverà l’esito del tampone di conferma richiesto dalla Dorna: riuscirà il nostro Valentino a tornare a farci divertire nell’ultima parte del Campionato? Lo scopriremo nell’imminente weekend di gara di Valencia, che sarà trasmesso in diretta dalle piattaforme Sky (canale 208 – Sky Sport MotoGP) e DAZN e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

Venerdì 6 novembre

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:35 Moto2 FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

Sabato 7 novembre

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

16:45 Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP in differita su TV8

Domenica 8 novembre

08:40-09:00 Moto3 Warm-up

09:10-09:30 Moto2 Warm-up

09:40-10:00 MotoGP Warm-up

11:00 Moto3 Gara (in differita su TV8 alle 14:05)

12:20 Moto2 Gara (in differita su TV8 alle 15:25)

14:00 MotoGP Gara (in differita su TV8 alle 17:05)