MotoGP 2020, GP di Catalogna: gli orari Sky, TV8 e DAZN del Montmelò

Assieme alla Formula 1 questo weekend darà spazio anche al Mondiale di MotoGP 2020, pronto ad accendere i motori sul Montmelò spagnolo per il GP di Catalogna

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria di Vinales conquistata nella seconda gara disputata sul Misano World Circuit che il Mondiale di MotoGP 2020 è già pronto per la nuova sfida prevista dal calendario iridato, pronta ad andare in scena questo fine settimana assieme al GP di Russia della Formula 1. I semafori del Motomondiale, infatti, si spegneranno per dar vita al Gran Premio della Catalogna sul circuito del Montmelò, una delle piste che è da anni roccaforte di fortissimi piloti spagnoli del calibro di Marc Marquez e Jorge Lorenzo.

Un appuntamento in cui il nostro Andrea Dovizioso, vincitore dell’edizione 2017, arriva da leader del Mondiale con un solo punto di vantaggio sul francese Fabio Quartararo e su Maverick Vinales, per una sfida “a tre” in cui facilmente si inserirà anche l’idolo di casa Joan Mir in sella alla Suzuki del team ECSTAR. Lo spagnolo, a Misano, ha terminato la sua impresa al secondo posto in mezzo alla Yamaha factory di Vinales e alla KTM di Espargarò, un risultato figlio di un continuo miglioramento che ora gli permetterà di lottare praticamente ad armi pari per il Titolo Mondiale.

Come al solito, lo spettacolo della MotoGP che questo weekend darà vita al GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta dalle piattaforme Sky (canale 208 – Sky Sport MotoGP) e DAZN, mentre il canale TV8 del digitale terrestre coprirà l’azione del Motomondiale con le differite di qualifiche e gare.

Venerdì 25 settembre

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:35 Moto2 FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

Sabato 26 settembre

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:05-15:45 Moto2 Qualifiche

15:50 Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP in differita su TV8

Domenica 27 settembre

09:40-10:00 Moto3 Warm-up

10:10-10:30 Moto2 Warm-up

10:40-11:00 MotoGP Warm-up

12:00 Moto3 Gara (in differita su TV8 alle 14:05)

13:20 Moto2 Gara (in differita su TV8 alle 15:20)

15:00 MotoGP Gara (in differita su TV8 alle 17:00)